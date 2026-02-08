獨家／老字號「東一排骨」漲價！排骨飯逼近200元

過年前小吃漲聲不斷，北市老字號東一排骨排骨飯漲到190元。（圖／東森新聞）





過年前越來越多小吃漲價，像是北市西區知名的老字號「東一排骨」，近期調漲主餐價格，招牌排骨飯從180元漲到190元，逼金200元大關。另外像是新北淡水知的黑殿飯店豬排飯，還有蔡家排骨飯，都貴了5塊錢。就有消費者直呼，才剛領年終獎金，但隨著物價上漲，荷包沒多久就會縮水。

大大排骨大刀切塊，經過獨門醬汁醃製再油炸，口感酥脆又扎實，搭配飯菜一起吃是招牌口味，北市中正區，超過半世紀的老店，不只排骨飯，裝潢也有滿滿古早味，客人絡繹不絕。

但近期東一排骨店內貼出公告，指出原物料持續上漲，幾經考量2月1日起進行主餐價格調漲，像是排骨飯從180元漲到190元，雞腿飯也貴10塊錢。

民眾：「目前外面的排骨飯，可能大概100塊左右，那它（東一排骨）價格可能到雙倍，就是有一點比較高一點，可能會寧願花比較多一點錢，去餐廳吃飯，台北不都這樣，（覺得能接受嗎），找不到吃的話那就只能這樣。」

一個排骨飯逼近200元，不少民眾覺得真的好貴，但漲價的可不只它。

TikTok創作者皮皮煮：「這碗就是店內的扛壩子，許多人就是衝著這碗排骨飯來的。」

就是衝著這排骨飯來，油亮排骨底下，還有酸菜和米飯，這是新北淡水知名的黑殿飯店，同樣也是老字號排骨店，近幾天漲聲響起，很受歡迎的帶骨豬排飯，從140元漲到145元，貴了5塊錢。

TikTok創作者旅行食客：「這間便當店，絕對是林口在地人最愛。」

另一家在林口在地知名的蔡家排骨，醃過排骨肉質厚實表皮酥脆，將肉汁鎖在裡面，排骨飯能選三樣配菜，但也越來越貴，炸排骨飯從130漲到135元，滷排骨飯同樣也貴5塊錢。

民眾：「基本上150以內都可以（接受），就還是貴，因為以前有8090的，現在漲的幅度太高了，（過年）還要包紅包什麼的，（年終獎金）一下就沒有了。」

想吃排骨飯排骨便當，要掏的錢越來越多，也有民眾直呼，隨著物價上漲，美食小吃價格紛紛上揚，明明才剛領年終獎金，荷包還是越來越薄。

