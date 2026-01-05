獨家／老屋翻修卡關4月！ 屋主怒「講師級設計師」進料沒施工

屋主一家人不滿室內設計師許祥德，無論從工程發包，到監工都有瑕疵。（圖／東森新聞）





農曆過年就要到了！不少人會想趁年前把老屋翻新裝潢，桃園卻有民眾指控，參加知名講師許祥德的職訓課程後，委託老師來翻修，結果他收了9成共271萬的工程款，施工進度卻很慢，延遲半年仍等不到完工，每天跟施工料件為伍，像住在垃圾堆。對此，許祥德反駁，是屋主拒絕讓他入內施工，雙方各說各話。

廁所天花板高度明顯偏低，屋主一家人不滿室內設計師許祥德，無論從工程發包到監工都有瑕疵，甚至連牆上設計圖也沒標細部尺寸，指控整個家被做的零零落落，根本就住不下去。

當事民眾王小姐：「你每天上來就看到這些垃圾，與垃圾為伍的生活，這個是我們在4樓的廚房，這邊本來會有新的櫥櫃，那實際你看到現場，將近9成以上都是原有的東西。」

桃園市永安路3到5樓老舊公寓翻修案，包含重新隔間、水電重拉及貨梯規劃，在去年3月底跟設計師許祥德簽約，工程總價388萬，4/20開工先付1成訂金，完工日則壓在8/30。隨著各工種進場施工，業主也持續匯款，目前已經支付了271萬、將進9成的工程款，但進度明顯未完工，無奈明明錢付了家卻不能住，工程嚴重延宕下，過年也無法享受新裝潢。

當事民眾王小姐：「上課老師給的監工驗收，包含他說不要被設計師、不要被工班呼攏，但是我卻發現我好像被呼攏。」

在職訓處上課學習裝修知識，找上講師做施工卻踩到雷。對此桃竹苗分署強調，是委外民間團體上課，屬於私人糾紛，但爭議還不只屋主跟設計師。

當事民眾王小姐：「木工在退場的時候很生氣，因為他收不到款項，所以他就在每一間他經手的空間釘上釘子。」

室內設計師：「當天做得當天結喔，甚至一個禮拜，甚至我還提早3天給人家喔，我們的員工要進去做廚具組裝，當天他把我們趕出去，他不讓我們做了。」

這起裝潢爭議，雙方持續各說各話，後續恐怕只能由司法來釐清。

