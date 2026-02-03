獨家／老茶行以越南茶混充台凍頂烏龍 賣給101「TWG專櫃」

來自新加坡的精品茶品牌TWG。（圖／東森新聞）





過年「茶葉禮盒」需求大增，但來自新加坡的精品茶品牌TWG卻被檢警查出，販售的台灣凍頂烏龍是混充越南茶！進口商北市老字號「建裕茶行」拿假的報關單洗產地欺騙，TWG還特地向建裕茶行，買茶葉到新加坡，重新拆裝再出貨，回到101門市上架。對此，建裕茶行負責人跟經理坦承販售混充茶，跟TWG達成和解，因此給予緩起訴，但必須繳交國庫170萬。

北市101貴婦下午茶，來自新加坡豪華連鎖茶館TWG，就算是平日下午，櫃檯前選茶民眾也很多，不過TWG賣的台灣凍頂茶葉卻被檢警查出混充越南茶。

北市老字號茶行建裕茶行，他們以越南茶混充成台灣凍頂烏龍，賣給國際茶品牌TWG，他們甚至找了不知名的報關公司，透過經濟部國貿署申請產地證明，也就是洗產地，在這一來一往之下，有很多不知情的消費者，因此把越南茶喝下肚。

越南茶混充成台灣凍頂烏龍，就是賣給台北101TWG門市，向建裕購買凍頂茶葉，茶還先進口到新加坡，拆裝之後又重新出貨回到台灣，上架到台北101等百貨公司，專櫃販售。

茶葉專家：「其實在前幾年（混充茶）是比較嚴重，農糧署他們有推廣出一個，就是你要有國產的農產履歷。」

就是因為混充茶情況嚴重，業者以假亂真，建裕茶行賣的台灣凍頂茶業，其實是從南投跟桃園大溪兩間茶行購買越南茶重新拼裝，兩間業者都稱，建裕早就知情是越南茶，最後建裕第二代負責人，以及經理坦承是混充茶，因為有跟TWG和解，因此給予緩起訴，但必須繳交國庫，包含建裕茶行，總共170萬。

茶葉專家：「這就是看茶行他們自己的，職業操守的問題，因為畢竟他們進口，他們是最清楚的嘛。」

建裕茶行主打台灣最大的歐盟有機生產者，以及出口商，還說要把好茶推廣到全世界，但是他們卻販售混充茶丟臉丟到國外，茶行目前還有營業，但對後續消費者該如何信任，建裕出口的茶品，截稿前沒有回應。

