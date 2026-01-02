獨家／考到駕照還是不敢開？ 道駕教練陪你重新出發

教練不只陪你路邊停車、走平面道路 ，還會陪你開高速公路、走山路 。（圖／東森新聞）





有些人就算考到駕照，也不敢開上路，最後忘光光。如果有天又想上路，怎麼辦？就有道路駕駛課程，教練一對一教學帶你開平面道路、高速公路和山路重新上路，但是費用不便宜。

花了錢花了時間考到駕照了，但是不敢上路怎麼辦？不要擔心，現在有專業的教練可以帶你一起。

一對一手把手教學，教練的車也有特別之處。

道路駕駛訓練 ：「專業的教練車，必須要有副煞車，副駕駛座會有一個煞車，你誤踩油門或角度抓不好的時候，我們就用協助，我們的教練可以馬上幫助煞車。」

從基礎教學，打檔、熟悉油門、踩煞車，先在停車場繞個幾圈。

道路駕駛訓練：「那我們要提早打方向燈，打左邊方向燈，對，好，在轉彎前，我們把煞車微踩一下。」

漸漸找到手感，再教你倒車入庫。

道路駕駛訓練：「一邊退一邊轉，對很好很棒，好再來，再轉，對，很好。」

各種小撇步，讓你不再怕車停不好會尷尬，最重要的是帶你實際開上路。

道路駕駛訓練：「好，走內二車道，對，很好，慢慢給油門，對走在妳的車道，對，這是妳的車道。」

耐心教學陪你邁出心中的坎，不會考完駕照等於沒考全忘光光。

道路駕駛訓練：「在國外如果需要考駕照，可能必須要有練習的時間，那台灣沒有，台灣考到駕照就叫你自己上路。」

不只路邊停車、走平面道路 ，還會陪你開高速公路、走山路。評估學員程度，定出客製化課程。

道路駕駛訓練：「給家人教、爸爸教、哥哥教，都很容易吵架，因為就是很害怕嘛，我們教練會看他的需求(安排)。」

但跟一般駕訓班比，費用也不便宜，以台北駕訓班為例，上課考駕照平均費用約 1萬2500到1萬3500。但這種道駕訓練一小時大約900元起。考到駕照 從不上路，現在想重新出發，得先再好好練習 。

