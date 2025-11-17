獨家／耶誕城市集「綜合炸物拼盤」340元！ 民眾傻眼：超貴

耶誕城周邊市集一份綜合炸物拼盤，要價340元。（圖／東森新聞）





一年一度的耶誕節要到了，其中耶誕城舉辦多年，總是吸引大批人潮前往，不過有民眾發文指出，在周邊市集買了一份綜合炸物拼盤，要價340元，讓他超傻眼。而《EBC 東森新聞》實際詢問當事攤販以及市集負責人，活動期間一個攤位的租金是20萬元，恐怕多多少少將成本轉嫁在商品售價上。

記者vs.市集攤販：「（請問一下你們綜合炸物拼盤，就是長這樣嗎？340？是因為你們攤位比較貴嗎？）租金當然是有影響。」

來到耶誕城周邊市集，一份綜合炸物拼盤，裡頭有無骨雞腿、酥杏鮑菇、薯條和2塊雞塊，賣340元，有遊客沒注意價格，買了傻眼，其他民眾也直呼太貴了。

廣告 廣告

記者vs.其他民眾：「（猜這份），200，（它如果賣200你可以接受嗎），如果是在耶誕城的話滿合理的。（可是它其實賣340），哇那其實有點有點貴。」

當事攤販人員：「這樣它就是一份（拼盤）的量。」

《EBC 東森新聞》回到當事市集，攤販正在製作炸物，並指出薯條成本30元、雞肉50元、杏鮑菇30元，雞塊則是10塊錢，拼盤成本價120元。但業者私下透露，考量租金、水電、人事等成本，才定出340元的售價。

耶誕城有多個市集，傳出爭議的攤販位在板橋環狀線南廣場，負責人出面說明，他標下廣場設置19攤，45天的活動時間，一攤租金開出20萬元，各攤位恐怕多多少少有將租金等成本，反映在商品價格上。

再實際把340元的炸物拼盤倒出來看一看，對比其他鹹酥雞攤，買的雞塊、薯條、杏鮑菇還有鹹酥雞各一份，共280元來做參考，市集份量比較多，貴了60元。

其他民眾：「我忘記（耶誕城市集）前幾年價格是多少，但是可能我在想，價格應該有波動。」

不少民眾對市集攤販的印象，就是價位比較高，而針對炸物拼盤引起爭議，新北觀光旅遊局回應，攤位商品有載明售價，並放置展示品供民眾參考，呼籲購買商品前要確認相關資訊。只是對民眾來說，逛市集卻因為價格先吃了一肚子氣，難免壞了好心情。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

運鈔車運送出包！ 疑沒關緊車門 浮洲橋「撒幣」

一堆人不知道！新北耶誕城禁菸區吸菸 最高挨罰1萬

板橋人快看！新北耶誕城今晚開城 警方公布交管方案

