獨家／聊天裝熟！婦買蚵仔煎 稱忘帶錢一去不回

高雄左營軍校路一間賣了將近一甲子的蚵仔煎，遇到一名婦人來點餐，蚵仔煎還加料蚵仔，過程中不斷跟老闆聊天裝熟，還說自己就住附近，要讓店家降低戒心，餐點做好她才說忘記帶錢包，希望老闆讓她先把餐點拿回家，她說會馬上把錢拿來，結果再也不見人影。受害店家說沒看過這名顧客，被騙3份餐點共330元，店家不打算報警，只在社群分享，提醒其他店家多留意。

女顧客vs.蚵仔煎老闆：「你開始營業了沒？買2份，（什麼東西），蚵仔煎。」

白髮婦人點了兩份蚵仔煎，等餐過程站在煎台旁，開始跟老闆話家常。女顧客vs.蚵仔煎老闆：「喔你也賣很久了餒，（對），3、40年有了喔，（不只，快60年了），快60年了喔好厲害。」

婦人這口氣，好像在地住很久，知道這是老店，本來點2份，她又加點3份，不斷跟老闆聊天，說她就住附近。蚵仔煎煎好了，她開始摸口袋，發現錢包沒帶。

女顧客vs.蚵仔煎老闆vs.老闆女兒：「咦...我皮包呢，ㄟ老闆，我等下拿錢來，（沒關係先給她），不要這樣啦，我馬上拿來給你。」

老闆本來有猶豫，後來還是讓婦人先把餐點拿回家。但婦人食言而肥，說好會來付錢，結果這一等，等到當天打烊，她都沒來結帳，店家這才驚覺被騙餐了。

被騙餐蚵仔煎業者：「說話的方式好像不像是騙人的，然後過了一個小時之後，人再也沒出現了。」

被騙餐的蚵仔煎店家，在高雄左營區軍校路已經賣好幾十年，騙餐的婦人說住附近，但其實老闆對她完全沒印象。婦人特地選在下午4點多，不是出餐高峰，她就有時間跟老闆聊天套交情，她點了3份蚵仔煎，還都加料加蚵仔，總共330元。

被騙餐蚵仔煎業者：「因為說真的啦，這個她如果搞不好是這附近的街友，你報警抓到她的話，她也沒錢給你。」

其他顧客：「一樣會叫店家先留著，先去附近看要不要領錢，還是怎樣。」

其他顧客：「就是請店家先幫我保管這樣，那我回去拿錢，再回來結帳這樣子。」

附近其他店家：「（人家如果真的騙了餐你會報警嗎），不會。」

附近店家沒遇過這名女顧客，被騙餐的蚵仔煎老闆沒報警，而是把事件分享在地社群，提醒大家多提防這位婦人，遇到她一定要結帳，別做虧本生意。

