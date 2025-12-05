獨家／聖石金業前負責人入獄 傳立委林思銘曾探視

國民黨立委林思銘。（圖／東森新聞）





聖石金業涉及詐欺，案件延燒，有民眾表示想解約卻沒下文，聖石金業的員工告訴他們，因為公司資金被檢調凍結了。檢警就是要追，聖石金業收百億卻只買2億黃金，那98億去了哪？因此提訊在獄中的實際負責人邱薡宬，意外發現他在獄中有大咖來探視他，傳出就是藍營立委林思銘。對此，林思銘沒接電話，截稿前沒有回應。

聖石金業涉嫌詐欺，門市還是照常營業，員工不對外回應，只私下透露現在全配合檢調調查。但案件延燒，很多民眾怕錢拿不回來，紛紛想解約。

想解約消費者：「我目前是擔心公司營運狀況，我也擔心現金流問題，因為我提出解約，可是他們並沒有提出來什麼時候錢會入帳，因為他們說凍結的部分是檢警，他們也沒有說什麼時候可解凍。」

想解約消費者：「還滿緊張，就很擔心，因為我們的錢也是一個月一個月存下來的，我們就是很害怕，萬一他就是這樣，不幸就不見的話。」

民眾透露他和朋友至少投資數十萬，但現在想解約卻沒下文，因為聖石金業涉及不法，金流已經被檢警凍結。不只現任負責人邱嬿妤500萬交保，他的哥哥也被聲押。

邱薡宬之前因為非法黃金期貨交易被通緝，今年9月落網入獄，但檢警懷疑他是聖石金業實際負責人，4日將關押中的他提訊出來，複訊後聲押禁見。他在今年9月被逮時，林思銘的辦公室有針對警方查扣邱薡宬手機等程序問題，找上刑事局司法科、法務部召開協調會。

傳出檢警更進一步發現邱薡宬入獄後，林思銘還曾去監獄探視他。對此，《EBC東森新聞》實際連繫立委林思銘，他的電話不接，截稿前沒有回應。

