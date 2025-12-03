獨家／「聖石金」遭控吸金！實際負責人竟是通緝犯9月才落網 緊急換妹接手又出事

負責人邱薡宬（圖中）去年2月就被拘提。資料照片

聖石金業爆出「不出金」爭議並遭刑事局72路大規模搜索，然而這已不是公司第一次捲入金融風暴，負責人邱薡宬因非法黃金期貨交易案遭判刑通緝，去年2月緊急由妹妹邱嬿妤接手負責。今年9月邱薡宬才被拘提落網。然而，黃金投資爭議持續延燒，多名投資人控訴滿約領不到現金或金條，北檢今（3日）諭知邱嬿妤500萬元交保並電子監控。

聖石金業的經營早在去年就出現異常，原董事長邱薡宬曾因經營「標準金商公司」涉及非法期貨交易遭判刑確定，該公司未取得金管會許可，卻以「黃金預定買賣」名義，實質從事具槓桿保證金性質的黃金期貨交易。

法院認定，邱薡宬自2014年起擔任總經理，負責招募承攬商、主導教育訓練、簽核佣金制度並參與公司決策，一審判刑1年2月，二審維持原判；邱提起第三審主張契約非期貨，但遭最高法院以「屬事實認定、非法律爭點」駁回，全案定讞。

邱薡宬因持續未到案，2024年2月遭台北地檢署發布通緝，公司治理因此動盪，緊急由其妹妹邱嬿妤接任負責人，但實際仍由邱薡宬操盤，直到中山分局今年9月將他拘提到案。

聖石金業自2022年在台北信義路開幕後迅速拓展北中南三家旗艦店，主打現價買賣歐美及瑞士高端金條，購買超過50克即可享折扣，投入百萬元以上更可享88折優惠。公司並推出類似「黃金存摺」的預購方案，由投資人以95折或88折購入黃金後交由公司保管一年，期滿釋出，引發市場關注。

然而近期投資人陸續向刑事局檢舉，指滿約後無法領回本金或黃金，懷疑遭詐騙。北檢指揮下，刑事局本月1日展開大規模搜索，查扣黃金成品與勞斯萊斯 wraith、法拉利F12、法拉利812等豪車，共拘提30人到案，蔡承翰500萬元交保、張桂洋200萬元交保，高層凌睿宏、施佩芳各100萬元交保，其餘主管及業務依涉案程度以30萬至50萬元交保，全數遭限制出境出海。邱嬿妤交保後由公司主管陪同離去，未對外發言。



