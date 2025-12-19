獨家／聖誕園遊會辦在公園舞台 廠商貨車輾爆地燈

公園地燈慘遭輾爆。（圖／東森新聞）





高雄有民眾18號晚間直擊，有補習班業者在公園內搭舞台、帳篷辦活動，舞台廠商的小貨車和廂型車還開進公園裡，移車的時候，還不小心把公園的照明燈輾爆，現場一陣尷尬。主辦活動的補習班業者強調，他們都有向公園處申請，當晚也自行把照明燈具給換新，對此，公園處說，不會開罰。

整個地燈不只燈面玻璃，就連底部的金屬底座，都分離碎裂。

附近住戶：「這樣就是要賠了，也不知道有沒有申請，車子開上來不是很好。」

這裡是高雄鼓山區，美術東六街的小鹿公園，18號晚間附近一間英文補習班，舉辦聖誕成果發表活動，補習班在公園搭帳篷、搭舞台，廠商的貨車不小心輾壞照明用的地燈。

活動隔天再度回到這個公園，可以看到被輾爆的燈具，已經先被廠商給換新，而草地上還可以看到一些碎片殘骸。

當事補習班業者vs.記者：「昨天是我們一年一度的成果發表會，我們就是一樣要寫申請書啊，包括我們要怎麼運用，我們都要寫啊，很無奈，明明只是要移車，就是這麼剛好，因為天色比較暗啊，剛好不小心，不過我們有立即處理。」

業者強調他們都有依照規定，跟里長拿表單向工務局申請，也秀出公文向外界證明，但車開上公園又輾爆燈具，公園處會開罰嗎？

公園管理處主秘陳錦宏：「車輛它係屬活動的工作車輛，符合整個申請內容，燈具輾壞的話，活動隔天有立即修復，本處是不會再予以求償。」

申請公園辦活動前，公園處都會盤點設備，弄壞復原就不需要罰，只是沒想到舞台廠商那麼不小心，開車卸貨壓壞公園燈具。

