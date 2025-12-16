獨家》聖誕節也要挺日本！民進黨佈置「台日友好」聖誕樹 「綠色會贏」意義曝光

民進黨佈置「台日友好」聖誕樹，徐國勇拿吉伊卡哇提燈。 圖：民進黨提供

12月25日聖誕佳節即將到來，民進黨中央黨部近日也悄悄佈置聖誕樹，增添聖誕氣息。民進黨發言人韓瑩今（16）日表示，民進黨的聖誕樹主題以「台日友好」為構想，樹上佈置許多日本元素，包括義美特製的「台日友好」巧克力、信賴之友會日前參訪日本的小旗子、高雄市府發的吉伊卡哇提燈等。特別的是，聖誕樹以綠色及銀色組成，象徵「綠色會贏」。

民進黨行動展現台日友好氛圍。 圖：民進黨提供

日本首相高市早苗日前「台灣有事」論引發中國跳腳，台灣官方、民間也都立即聲援。總統暨民進黨主席賴清德就率先大啖壽司、味噌湯，行動力挺日本水產品，引發日本廣大迴響。此外，民進黨青年局日前舉辦會員大會，日本台灣交流協會代表片山和之也說，感謝民進黨民代發表支持日本的內容，以及台灣撤銷日本食品進口限制，都讓許多日本人感受到日台之間的情誼。

由於聖誕節將至，民進黨也在中央黨部佈置起聖誕樹，並以「台日友好」為構想，上頭佈置相關日本元素。包括義美特製印著「御祝高市早苗內閣總理大臣就任」、「為台灣的支援衷心感謝」、「日本加油」等字樣的巧克力；此外，信賴之友會的「台日友好」旗幟、秘書長徐國勇親拿吉伊卡哇的提燈也都是裝飾之一。

義美「台日友好」巧克力以及信賴之友會旗幟。 圖：民進黨提供

特別的是，徐國勇指出，製作聖誕樹的人特地以綠色、銀色為主題，意味著「綠色會贏」；他也放了一個小彩蛋，也就是有一個「勇」字的高粱酒。徐日前多次提到，2026民進黨的目標只有一個，就是「我們一定會『贏』」。

韓瑩表示，總統之前非常關心日本地震狀況，黨部這棵聖誕樹也是表達對日本的關心，並象徵「台日友誼長存」。她說，這是以黨部號召，展現台日友好，歡迎黨公職到黨中央開會時，也可以帶有日本元素的物品，一起佈置這棵「台日友好」聖誕樹。

