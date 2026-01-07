獨家／肉包攤客人買3顆突被壓制 竟是便衣警抓毒販

男子點了3個肉包還沒付錢，就遭便衣刑警壓制逮捕。（圖／東森新聞）





是什麼樣的肉包，讓嫌犯冒著被抓的風險也要買？台中北屯一間包子店前，一名男子點了3個肉包還沒付錢，就遭便衣刑警壓制逮捕。衝突就在老闆娘眼前上演，但她淡定裝包子的畫面成了討論焦點，店家苦笑，客人還沒吃到，這回少賺60元。而男客人疑似涉嫌販賣毒品，案件由中檢指揮偵辦中。

毒販vs.肉包店老闆娘：「（妳好我要3個肉包？）3個肉包喔？（對）。」

男子下車要買肉包，準備付錢時，一名騎士突然下車抓住他，男子頑強反抗，另一人也到場合力壓制。員警：「警察啦，警察。」

衝突畫面當場上演，還在準備肉包的老闆娘站在海景第一排嚇傻了。毒販vs.員警：「（騙人，給我看東西），蹲下，趴下腳伸直。」

男子不信對方是警察，不斷掙脫，還想裝傻。毒販vs.員警：「（為什麼要逮捕我？）你賣毒品，（我沒有賣毒品），你有沒有賣你自己知道，我們有全部蒐證到。」

抓人的就是便衣警察，早就鎖定他行蹤，見嫌犯肚子餓放鬆警戒，立刻上前逮人，警方也在車上搜出疑似毒品咖啡包。

肉包店賴先生：「旁邊有椅子啦，警察都是把所有的贓物，都放在椅子上，看起來像那個咖啡包。」

事發在6號上午10點多，台中北屯區松山街包子店前，嫌犯當時點3個肉包，馬上就被抓，阿嬤很淡定，前面在抓壞人，她手沒停過忙著裝袋顧包子，超反差畫面，也意外成為討論焦點。

這名嫌犯疑似有毒品案件在身，被警方布線跟監，不過嫌犯堅稱沒有賣，是自己吃，目前案件由台中地檢署指揮偵辦，毒品哪來的，還要向上溯源，只是包子店做生意這麼久，第一次遇到警察在抓毒販，現場看好震撼。

肉包店賴姓老闆：「聽到外面很大聲，我就跑出來了，跑出來看是怎麼了，看一看又跑進去。」

這間包子店開了20年，平價又好吃，當地居民都愛，連嫌犯都甘願冒著被抓的風險，也要來買3個肉包，還沒付也還沒吃，就被抓，連網友開玩笑說，肉包店要紅了。

