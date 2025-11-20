獨家／胡凱兒親揭北漂辛酸！自立門戶「4團員輪流爆炸」衝突內幕曝光

記者徐珮華／台北報導

「Who Cares 胡凱兒」接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

樂團「Who Cares 胡凱兒」成軍8年，歷經幾代團員更迭，目前由主唱浩澤、貝斯手廷曜、吉他手方文、吉他手嘉恩組成。來自台中的4位團員，日前接受《三立新聞網》專訪，談起疫情期間決定北漂發展，到後來獨立成立公司，一路走來的心境變化。

廷曜（左起）、浩澤、嘉恩、方文北漂發展，疫情期間遭逢挑戰。（圖／記者鄭孟晃攝影）

他們回憶，早期雖然想認真把樂團做好，卻沒有投入太多心力經營。直到疫情爆發，除原本在台北的廷曜外，其餘3人決議離開步調緩慢的台中，北上尋求更多發展機會。當時陸續有3間唱片公司洽談合作，但經營方向、規劃與團員想像有所落差，「以我們當時的規模，沒有足夠籌碼與公司討論，他們也不可能單純支持我們的音樂夢想。這樣的情況下，雙方想要呈現的樣子勢必不同。」

浩澤是胡凱兒創始成員，疫情期間卻也只能看著存款不斷「空燒」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

真正的挑戰也在上台北後陸續浮現，2021年受到疫情影響，原本每2個月至少一場演出，銳減到一年僅剩3場，經濟壓力直撲而來。浩澤坦言當時工作難尋，看著存款不斷減少相當焦慮；廷曜在外的教學工作也全數歸零，收入只剩五分之一；方文則靠著印尼泡麵和i珍食度日；嘉恩相對幸運，找到線上直播唱歌的工作，生活過得比現在還好。

疫情緩和後，演出逐漸回穩，他們也在去年底成立公司，生活不再只有練團、表演，而是開始與2位經紀人掌管會計、合約等行政庶務。浩澤分享：「一路走來會發現，我們藉由這些沒那麼想做的事，去支撐真正想做的事情，那個想做的範圍可以一直被突破。我願意付出一些東西，換得『我可以用這樣的方式生活』。」

廷曜教學工作受到疫情重創，收入銳減。（圖／記者鄭孟晃攝影）

團內唯一MBTI「J型」人格的方文，負責行程規劃與統籌，笑稱手機APP使用前3名永遠都有「行事曆」。他坦言起初與3位團員做事方法不同，經常產生衝突，如今則靠制度與流程降低情緒成本。團員補充，大家相當注重彼此的情緒健康，若發現狀態不對勁，都會希望能得到適當處理。

方文是團隊音樂統籌，也是團員眼中的「時間管理大師」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

嘉恩則承接公司會計與平面設計，原本夢想成立補習班的他，如今等同以另一種方式圓夢創業。他表示「我是喜歡做事情的『P人』，會一直拉事情來做、一直覺得我可以，最後就把自己弄到出事」，也因此成為團員口中的「故事製造機」，從寵物臨時拉肚子，到電梯故障、停車場柵欄失靈，創造不少天外飛來一筆的笑點。

嘉恩雖然是「P人」，但掌管團隊財務與設計工作。（圖／記者鄭孟晃攝影）

團員坦言目前仍在摸索團隊運作方式，彼此都輪流「爆炸」過，方文曾將太多事情攬在身上而被壓垮，浩澤與廷曜則因創作陷入自我懷疑。此外，方文與嘉恩也因角色不同、觀點不一產生摩擦，例如方文認為預算不合理而向嘉恩爭取，以及嘉恩有次提議讓鐵粉優先購買周邊，保守、宏觀的方文卻不希望流程複雜化而起衝突。不過雙方明白彼此出發點一致，都是希望能讓團隊更好。

由於收入由團員共同分配，他們也會在必要時「共體時艱」，將部分薪資挪作實現音樂夢想。新專輯《越過這座橋》便邀請業界頂尖弦樂師合作，成本驚人卻無法體現在流量，「單純是我們覺得這首歌會很爽，聽得很開心。」他們也向支持募資的歌迷強調：「我們沒有自己把錢收起來，全都用在音樂上，半點都沒有浪費。」

胡凱兒2025年度專場「初來．橋」挑戰連唱2天。（圖／記者鄭孟晃攝影）

胡凱兒將於11月22、23日在Legacy TERA舉辦年度專場「初來．橋」。面對連開2場、共4000人次的票房，他們坦言壓力不小，但也強調今年推出新專輯，演出內容及編排勢必與去年不同，喊話歌迷好好期待。

