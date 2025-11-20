獨家／胡凱兒親揭北漂辛酸！自立門戶「4團員輪流爆炸」衝突內幕曝光
記者徐珮華／台北報導
樂團「Who Cares 胡凱兒」成軍8年，歷經幾代團員更迭，目前由主唱浩澤、貝斯手廷曜、吉他手方文、吉他手嘉恩組成。來自台中的4位團員，日前接受《三立新聞網》專訪，談起疫情期間決定北漂發展，到後來獨立成立公司，一路走來的心境變化。
他們回憶，早期雖然想認真把樂團做好，卻沒有投入太多心力經營。直到疫情爆發，除原本在台北的廷曜外，其餘3人決議離開步調緩慢的台中，北上尋求更多發展機會。當時陸續有3間唱片公司洽談合作，但經營方向、規劃與團員想像有所落差，「以我們當時的規模，沒有足夠籌碼與公司討論，他們也不可能單純支持我們的音樂夢想。這樣的情況下，雙方想要呈現的樣子勢必不同。」
真正的挑戰也在上台北後陸續浮現，2021年受到疫情影響，原本每2個月至少一場演出，銳減到一年僅剩3場，經濟壓力直撲而來。浩澤坦言當時工作難尋，看著存款不斷減少相當焦慮；廷曜在外的教學工作也全數歸零，收入只剩五分之一；方文則靠著印尼泡麵和i珍食度日；嘉恩相對幸運，找到線上直播唱歌的工作，生活過得比現在還好。
疫情緩和後，演出逐漸回穩，他們也在去年底成立公司，生活不再只有練團、表演，而是開始與2位經紀人掌管會計、合約等行政庶務。浩澤分享：「一路走來會發現，我們藉由這些沒那麼想做的事，去支撐真正想做的事情，那個想做的範圍可以一直被突破。我願意付出一些東西，換得『我可以用這樣的方式生活』。」
團內唯一MBTI「J型」人格的方文，負責行程規劃與統籌，笑稱手機APP使用前3名永遠都有「行事曆」。他坦言起初與3位團員做事方法不同，經常產生衝突，如今則靠制度與流程降低情緒成本。團員補充，大家相當注重彼此的情緒健康，若發現狀態不對勁，都會希望能得到適當處理。
嘉恩則承接公司會計與平面設計，原本夢想成立補習班的他，如今等同以另一種方式圓夢創業。他表示「我是喜歡做事情的『P人』，會一直拉事情來做、一直覺得我可以，最後就把自己弄到出事」，也因此成為團員口中的「故事製造機」，從寵物臨時拉肚子，到電梯故障、停車場柵欄失靈，創造不少天外飛來一筆的笑點。
團員坦言目前仍在摸索團隊運作方式，彼此都輪流「爆炸」過，方文曾將太多事情攬在身上而被壓垮，浩澤與廷曜則因創作陷入自我懷疑。此外，方文與嘉恩也因角色不同、觀點不一產生摩擦，例如方文認為預算不合理而向嘉恩爭取，以及嘉恩有次提議讓鐵粉優先購買周邊，保守、宏觀的方文卻不希望流程複雜化而起衝突。不過雙方明白彼此出發點一致，都是希望能讓團隊更好。
由於收入由團員共同分配，他們也會在必要時「共體時艱」，將部分薪資挪作實現音樂夢想。新專輯《越過這座橋》便邀請業界頂尖弦樂師合作，成本驚人卻無法體現在流量，「單純是我們覺得這首歌會很爽，聽得很開心。」他們也向支持募資的歌迷強調：「我們沒有自己把錢收起來，全都用在音樂上，半點都沒有浪費。」
胡凱兒將於11月22、23日在Legacy TERA舉辦年度專場「初來．橋」。面對連開2場、共4000人次的票房，他們坦言壓力不小，但也強調今年推出新專輯，演出內容及編排勢必與去年不同，喊話歌迷好好期待。
更多三立新聞網報導
吳婉君挨酸「復合家暴男」！火力全開連環反嗆：檢討被害人不正常
吳青峰遭「最大詐騙集團」坑了！驚吐房車都被騙走 兇手曝光竟是她
反骨男孩全員解散！孫生「遭解約9個月」宣布組新團 徵才條件曝光
梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生
其他人也在看
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 9 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 9 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 14 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 22 小時前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 4 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前