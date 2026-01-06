獨家／胡瓜除夕確定缺席華視 徐乃麟、曾國城領軍《天才衝衝衝》陪守歲

時報周刊CTWANT掌握獨家消息，今年除夕夜胡瓜將僅現身民視《民視第一發發發》，缺席華視除夕特別節目主持。（圖／本刊資料照）

綜藝大哥胡瓜去年主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，一舉創下平均收視2.8的亮眼成績，再度證明其節目號召力不減。原先胡瓜曾放話將在除夕夜同時橫跨民視、華視兩台特別節目。不過時報周刊CTWANT則掌握獨家消息，今年除夕夜胡瓜將僅現身民視《民視第一發發發》，華視則改由徐乃麟、曾國城領軍《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。

曾國城、徐乃麟今年再度攜手、籃籃、張文綺、徐凱希、巫苡萱，一同主持華視除夕特別節目，陪伴觀眾守歲。（圖／華視提供）

據了解，《天才衝衝衝》除夕特別節目已於昨（6日）完成錄製。回顧去年胡瓜空降華視主持《金蛇守歲迎新春》，當時徐乃麟、曾國城也曾在《天才衝衝衝》新春特別節目記者會上自嘲表示，其實也很想錄除夕特別節目，「可惜被別人拿走了」，相當搞笑。

廣告 廣告

去年胡瓜領軍歐漢聲、陳亞蘭等人主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，創下平均收視2.8的亮眼成績。（圖／本刊資料照）

然而，上個月胡瓜出席華視新節目記者會時，才對外透露已確定將主持該台除夕特別節目，同時也會出現在《民視第一發發發》的運動單元。他當時解釋，華視的新節目與除夕節目早已定案，而能在除夕夜同時現身民視，則是經華視高層同意，並確認實際錄製時間僅約兩小時後才得以成行，「其他時間是不行的」，沒想到竟然生變。

去年10月胡瓜親自向民視表達不再續約主持《綜藝大集合》的意願，目前續約狀況未明。（圖／翻攝自綜藝大集合FB）

此外，胡瓜與民視的合作關係近一年來備受關注。雙方關係一度降至冰點，去年10月胡瓜也親自向民視表達不再續約主持《綜藝大集合》的意願。儘管民視積極挽留，不僅未調降酬勞，甚至提出維持原主持費，並將簽約單位由民視改為《綜藝大集合》製作公司大藝娛樂，但胡瓜對此仍態度保留。胡瓜直言：「還沒有談到，我錄到1月31日而已，主持費那些都沒有，不知道誰放的話。」雙方能否繼續合作仍有變數。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀人未滿1／宇宙人小玉約會曖昧對象 保持「紳士距離」冒粉紅泡泡

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」