獨家》胡立武華麗轉身成上億老闆！中南美洲坐擁4大商場、15家分店

70年代歌王胡立武淡出演藝圈後成身價上億企業家。(照片/游定剛拍攝)

70年代歌壇紅星胡立武，當年以〈伊人何處〉、〈晚霞滿漁船〉等經典金曲走紅華語樂壇，溫潤嗓音更曾在中廣深夜節目陪伴無數聽眾。然而事業正值高峰之際，他卻選擇急流勇退，30歲轉戰幕後，開啟截然不同的人生篇章。

胡立武成立傳播公司，主攻廣告代理業務，並主持中廣《星河之旅》、《星河夜雨》，憑藉演藝圈累積的知名度與人脈，事業發展順利，也自設錄音室，成為唱片與廣告製作的重要據點。之後隨家人移民加拿大，原本計畫退休，卻在一次度假中意外買下台幣6千萬的度假村，經營期間生意興隆，最終成功脫手，為人生累積關鍵資本。

胡立武移民加拿大曾經營渡假村，目前在中南北周擁4大商場、15家分店 。(照片/胡立武提供)

近年他將投資版圖轉向中南美洲，與家人攜手發展商場與貿易事業，目前在當地擁有4間知名大型商場、15家分店，身價早已突破億元，從歌壇偶像晉升為跨國企業老闆。

胡立武目前在中南美中洲經營的大型商場。(照片/胡立武提供)

如今因不適應加拿大漫長寒冬，胡立武已返台定居，享受較為從容的生活節奏。雖然沒有規劃大型演唱會，但他強調對歌唱的熱愛從未改變，近年也投入公益活動回饋社會。農曆年將近，胡立武也向一路支持的粉絲送上祝福，感謝陪伴他走過歌壇與商場的每一段人生旅程。

