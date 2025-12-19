獨家》「腦中女聲」助刑警破命案 2.5億頭彩獎號隨善緣來
〔記者劉慶侯／台北報導〕民國97年4月14日，台彩9700024期開獎，僅1人1注中獎，獨得高達2億5000萬元的彩金，但卻無人出面認領。隨著時間的推移，如今，那位與鉅彩擦身而過的中獎人終於浮現，塵封的往事也首度揭開。原來是當年的幸運兒是時任北市警大同分局的偵查隊刑警。
頭髮已半灰白的「輝哥」，在受訪時，語帶玄機卻淡然的說：「可能是冥冥中的福報，但可惜他無緣消受」。最終，他瞇著眼，吐出一口菸，緩緩開始道出玄奇詭譎的原委。
浮屍案現場發現發票與半截賓士鑰匙
民國97年4月上旬，刑警「輝哥」剛完成義墳開棺驗DNA案件，返回隊上又接獲通報：台北橋下發現女性浮屍。多年轄區經驗告訴他，該處水域因特殊地理水文，常成為浮屍聚集點。
抵達現場後，「輝哥」在年輕女屍衣物內找到一把半截賓士車鑰匙，以及一張已被泡爛、依稀可辨出自新北市某便利商店的發票。他依線索前往超商查訪，卻一無所獲，連監視畫面也已洗除。
腦海浮女聲：「去找柑仔店阿婆」
眼看天色漸暗，「輝哥」心中對死者默禱：「我想幫妳回家，妳也要幫我一下吧！」此時，他竟清晰聽見腦中傳來女性聲音：「去找柑仔店阿婆。」
在這個已少見傳統雜貨店的年代，「輝哥」仍硬著頭皮沿社區山坡下行約20公尺，奇蹟似地發現一間老式柑仔店，一位阿婆正好走出。聽完輝哥描述，阿婆直接指向對面馬路：「巷子裡有人的小女兒失蹤了好幾天。」
正當「輝哥」要過馬路時，一輛黑色寶馬駛來停在對面巷口。車內下來的年輕人一見他手持公文夾，竟脫口問道：「你找到我姐了嗎？」輝哥當下心情複雜，告知噩耗後，弟弟才透露姐姐疑因感情問題，可能從關渡橋輕生，而半截賓士車鑰匙應屬前男友。
指認瞬間七孔流血 招魂狂風暴雨
篤信佛道的輝哥回憶，陪同家屬至殯儀館指認時，冰櫃拉開、屍袋打開瞬間，家屬放聲痛哭，女屍竟同時「七孔流血」。其後帶領家屬至河邊招魂時，現場突然狂風驟雨、雷聲大作，場面令人驚愕。
輝哥淡然表示，多年處理浮屍案，他視協助往生者回家為使命。然而，在當年協助無名浮屍案家屬完成一連串靈異的招魂儀式後，「輝哥」又鬼使神差的歷經一段人生的大起大落。一段更玄妙的命運轉折，悄然展開……。
「輝哥」說，某天他在返家途中經過常光顧的民權西路彩券行，買了十餘張自選號碼的大樂透等彩券。此時，店家找零一百元，他「鬼使神差」請老闆以電腦選號加買一張週一開獎的威力彩。
電腦選號藏天命 彩券竟混入紅包袋
他語氣平淡的說，他平常從不購買威力彩。那天只是突然靈光一閃，店家又多找回他一百元，他嫌麻煩，才順手再買一張威力彩。
那組號碼「05、17、18、28、32、37，第二區03」被輝哥順手與其他大樂透等彩券一起放入紅包袋內。隔週六，他帶家人至基隆遊玩，順道請當地彩券行兌獎，中了兩張三星與一張四星，領了彩金便離開，未多留意，其他未中獎彩券就順手丟棄在現場。
彩券疑丟基隆 礙於警察身分不敢聲張
數日後威力彩開獎，輝哥覺得號碼熟悉，卻未立即察覺異樣。直至台彩發布尋人啟事，媒體刊出開出頭獎的彩券行地址與時間，他推算後驚覺：那張電腦選號的威力彩，極可能就是獨得2.5億元鉅獎的彩券！
「彩券可能被我留在基隆彩券行了，」輝哥扼腕表示。當時他曾想過，有「千萬種方法」可證明自己是中獎人，亦諮詢過律師，然而台彩規定「認券不認人」，加上自己身為警察，若張揚此事恐引發爭議，最終決定「淡化、消化、忘記」。
17年後淡然回首：積善因、結善果
如今頭髮已半灰白的輝哥，即將退休。回首此事，他語帶玄機卻平靜：「可能是冥冥中的福報，但可惜他無福消受。」他相信，協助無名屍返家是善緣，而天降橫財或許是某種因果，然命運弄人，終究擦身而過。
「人生在世，積善因、結善果，得之我幸，不得之我命。」輝哥瞇著眼，彷彿穿越17年煙雲，淡然地為這段玄奇經歷畫下句點。那張2.5億元彩券，至今仍是台灣彩券史上無人領取的金額最高頭獎之一，而背後的故事，直至今日才隨著當事人的坦然，公諸於世。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980
「認券不認人」 彩券所有權歸屬屢現爭議
鉅額中獎彩金 引爆多起人性貪念與背信糾紛
