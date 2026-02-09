獨家／臉長肉球戴口罩 遭嘲笑「你有狂犬病！」大廚：我只是口腔癌四期
記者張雅筑／南投報導
「嘴巴怪怪的，去大醫院檢查，一張嘴，醫師就跟我說，『你這個口腔癌、第四期。』聽到這個的心情，真的...只有罹癌的人才會懂。」知名網紅廚師鄒金璋（大酥）先生嘆了口氣，回憶確診癌症的經過，他坦言，那時真的大受打擊，一度想不開，但想到妻小和父母，決定和癌細胞拚了！臉部因罹癌有顆大肉球，鄒金璋外出時怕嚇到人都會戴口罩遮掩，豈料日前遭一群小學生取笑「有狂犬病」，但他沒有斥責那群孩子，反而希望透過自己的案例勸大家：「快戒掉吃檳榔和吸菸的惡習，人生沒有後悔藥。」
出身餐飲世家的鄒金璋（大酥），小時候就明顯對讀書沒興趣，從6歲時就喜歡到廚房跟著長輩們學做菜，阿嬤見狀就叮囑他：「既然你不愛讀書，那就學個功夫，好好學做菜，至少將來有個出路。」從此走上餐飲這條路，鄒金璋說，自己對料理有非常濃厚的興趣，除了精進自己也很喜歡教學，所以罹癌前會在網路上直播，教婆婆媽媽們一些家常菜，「後來罹癌，臉變成這樣，我怕嚇到大家，就改成拍照和手寫食譜分享給大家這樣。」
至於怎麼發現罹癌的呢？現年48歲的鄒金璋告訴記者，3年半前好不容易熬過COVID-19疫情，準備重新振作開店，沒想到發現身體不太對勁，「那時候就覺得嘴巴怪怪的，很難形容的不舒服和怪怪的，我就先去看牙科，醫師一看就跟我說：『你這個不太對，要去大醫院檢查，掛耳鼻喉科。』我有個好朋友是整形外科的，我就跟他講我的情況，他就介紹我花俊宏醫師，我一去，他很厲害、真的很厲害，我嘴巴一張開給他檢查後，他就跟我說：『你這個是口腔癌，已經第四期了！』」
好不容易挺過疫情，事業正準備重啟之際，老天爺竟對他開了個這麼大的玩笑，鄒金璋說，那時的心情真的很絕望，難以用三言兩語來形容，本來有過想不開的衝動，但想到家裡的妻小和父母親，「我就覺得不可以這樣，癌症嘛，大不了就跟它拚拚看，拚得過就是自己的，拚不過就是命一條，但不能先跟它投降。」整理好心情後，鄒金璋開始了抗癌之路，他苦笑地說，這條路真的滿辛苦的，光是開刀，前後就經歷了15次，整個治療對體力和精神都有非常大的影響，所以餐廳持續停業至今，到近期才開始呈現「半營業」，只提供丼飯給顧客。
因為罹癌，鄒金璋的左臉有顆拳頭大左右的肉球，他直言，對於面容的改變，真的滿自卑的，有多次無奈地問：「為什麼會變成這樣？」鄒金璋說，怕這樣的臉會嚇到大家，所以自己外出時都會戴上運動口罩或一般口罩，盡可能地遮掩住，不讓別人發現。鄒金璋表示，台灣人都很善良也很有愛心，至今從未遇過有人側目或對他指指點點，唯有前幾日到一所小學運動、拉筋，看到7、8個小朋友，他笑笑地跟他們打招呼，豈料這群孩子們竟嘲笑說：「你有狂犬病、你有狂犬病...」這是罹癌3年半來，第一次遇到被取笑的情形。
面對孩子們的異樣眼光和嘲笑，鄒金璋選擇沉默，但內心裡非常想告訴他們：「小朋友們，我沒有病，我只是得了第四期下顎齒口腔癌，希望你們不要取笑我，我真的怕把運動口罩拿下來後，你們會怕...你們還小，我可以原諒你們。」訪問過程時，鄒金璋非常地溫暖，他再三強調，自己沒有想責怪那群孩子的意思，也不希望大家去苛責小朋友，畢竟他們年紀真的還小，很多事情可能還不懂，「若真的有什麼話要說，我希望可以透過自己的例子勸大家，真的不要碰檳榔和吸菸，有這惡習的，戒了吧，人生真的沒有後悔藥！」
鄒金璋透露，早期的年代，在餐飲要跟師傅學功夫，都得拿菸和檳榔去巴結，所以自己很小的時候就養成了吃檳榔和吸菸的壞習慣，「那時候沒巴結老師傅的話，根本學不到功夫，但若是現在，我絕對不會這樣對我的徒弟，因為那些東西真的不好。」自罹癌後，鄒金璋看到一些吃檳榔和吸菸的人，就會以自身當作「範例」上前勸他們「能戒就戒吧！」他補充道，會這麼做的原因是，多虧整形外科醫師好友的及時引薦，才救了自己一命，那時對方語重心長地說：「你真要感謝我的話，就多多幫忙宣導，勸大家別再吃檳榔和吸菸了！其他的不用感謝我，那是身為醫師和朋友該做的。」
目前與癌細胞呈現「共存」的狀態，鄒金璋表示，不確定自己的抗癌故事能不能鼓勵到大家，但自己有個非常重要的建議，那就是，希望罹患過任何癌症的民眾，可以定期回醫院複診和追蹤，千萬不要覺得自己好了以後就沒事，「這個很重要，我有幾個癌友就是覺得自己康復了，然後自行停掉複診和追蹤檢查，最後發現復發來不及，沒多久就走了...」因此鄒金璋最後想奉勸「癌友們」，不論是罹患什麼癌症，都要定期回醫院複診和追蹤，避免發生遺憾。
三立新聞網提醒您：
吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害
吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫
孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
