獨家／臉長肉球戴口罩 遭嘲笑「你有狂犬病！」大廚：我只是口腔癌四期

記者張雅筑／南投報導

「嘴巴怪怪的，去大醫院檢查，一張嘴，醫師就跟我說，『你這個口腔癌、第四期。』聽到這個的心情，真的...只有罹癌的人才會懂。」知名網紅廚師鄒金璋（大酥）先生嘆了口氣，回憶確診癌症的經過，他坦言，那時真的大受打擊，一度想不開，但想到妻小和父母，決定和癌細胞拚了！臉部因罹癌有顆大肉球，鄒金璋外出時怕嚇到人都會戴口罩遮掩，豈料日前遭一群小學生取笑「有狂犬病」，但他沒有斥責那群孩子，反而希望透過自己的案例勸大家：「快戒掉吃檳榔和吸菸的惡習，人生沒有後悔藥。」

廣告 廣告

出身餐飲世家的鄒金璋（大酥），小時候就明顯對讀書沒興趣，從6歲時就喜歡到廚房跟著長輩們學做菜，阿嬤見狀就叮囑他：「既然你不愛讀書，那就學個功夫，好好學做菜，至少將來有個出路。」從此走上餐飲這條路，鄒金璋說，自己對料理有非常濃厚的興趣，除了精進自己也很喜歡教學，所以罹癌前會在網路上直播，教婆婆媽媽們一些家常菜，「後來罹癌，臉變成這樣，我怕嚇到大家，就改成拍照和手寫食譜分享給大家這樣。」

餐廳因COVID-19暫停營業，好不容易熬過疫情，但準備重新開業之際，鄒金璋忽然發現自己嘴巴怪怪的，沒想到就醫檢查，竟是口腔癌第四期，讓他整個人大受打擊。（圖／受訪者提供）

至於怎麼發現罹癌的呢？現年48歲的鄒金璋告訴記者，3年半前好不容易熬過COVID-19疫情，準備重新振作開店，沒想到發現身體不太對勁，「那時候就覺得嘴巴怪怪的，很難形容的不舒服和怪怪的，我就先去看牙科，醫師一看就跟我說：『你這個不太對，要去大醫院檢查，掛耳鼻喉科。』我有個好朋友是整形外科的，我就跟他講我的情況，他就介紹我花俊宏醫師，我一去，他很厲害、真的很厲害，我嘴巴一張開給他檢查後，他就跟我說：『你這個是口腔癌，已經第四期了！』」

好不容易挺過疫情，事業正準備重啟之際，老天爺竟對他開了個這麼大的玩笑，鄒金璋說，那時的心情真的很絕望，難以用三言兩語來形容，本來有過想不開的衝動，但想到家裡的妻小和父母親，「我就覺得不可以這樣，癌症嘛，大不了就跟它拚拚看，拚得過就是自己的，拚不過就是命一條，但不能先跟它投降。」整理好心情後，鄒金璋開始了抗癌之路，他苦笑地說，這條路真的滿辛苦的，光是開刀，前後就經歷了15次，整個治療對體力和精神都有非常大的影響，所以餐廳持續停業至今，到近期才開始呈現「半營業」，只提供丼飯給顧客。

從確診罹癌到現在已經3年半多，鄒金璋說，自己光是開刀就多達15次，目前就和癌細胞和平共存，希望不要再復發。此外，他也以自身為「範例」、「警惕」，希望有吃檳榔和吸菸習慣的民眾，可以趕快戒掉，別等到像他罹癌了才後悔已來不及，因為人生真的沒有後悔藥。（圖／受訪者提供）

因為罹癌，鄒金璋的左臉有顆拳頭大的肉球，平時他都會戴著運動透氣口罩遮掩，避免嚇到人家，豈料日前他到一所小學運動、拉筋時，被一群小朋友嘲笑「有狂犬病」，讓他有些難過和無奈。但鄒金璋說，自己不會怪那群孩子們，畢竟他們年紀還小，但希望透過自身的案例，可以勸到更多人，不要碰檳榔和吸菸了，那些真的對健康有害！（圖／受訪者提供）

因為罹癌，鄒金璋的左臉有顆拳頭大左右的肉球，他直言，對於面容的改變，真的滿自卑的，有多次無奈地問：「為什麼會變成這樣？」鄒金璋說，怕這樣的臉會嚇到大家，所以自己外出時都會戴上運動口罩或一般口罩，盡可能地遮掩住，不讓別人發現。鄒金璋表示，台灣人都很善良也很有愛心，至今從未遇過有人側目或對他指指點點，唯有前幾日到一所小學運動、拉筋，看到7、8個小朋友，他笑笑地跟他們打招呼，豈料這群孩子們竟嘲笑說：「你有狂犬病、你有狂犬病...」這是罹癌3年半來，第一次遇到被取笑的情形。

面對孩子們的異樣眼光和嘲笑，鄒金璋選擇沉默，但內心裡非常想告訴他們：「小朋友們，我沒有病，我只是得了第四期下顎齒口腔癌，希望你們不要取笑我，我真的怕把運動口罩拿下來後，你們會怕...你們還小，我可以原諒你們。」訪問過程時，鄒金璋非常地溫暖，他再三強調，自己沒有想責怪那群孩子的意思，也不希望大家去苛責小朋友，畢竟他們年紀真的還小，很多事情可能還不懂，「若真的有什麼話要說，我希望可以透過自己的例子勸大家，真的不要碰檳榔和吸菸，有這惡習的，戒了吧，人生真的沒有後悔藥！」

雖然罹癌臉部長肉球讓他有些自卑，但熱愛料理的鄒金璋從未停下自己對美食的喜愛與分享，他仍會不時拍照和手寫食譜跟大家分享做法，也會參加一些公益義煮，讓弱勢的孩子們也能吃到美味的餐點。（圖／受訪者提供）

鄒金璋透露，早期的年代，在餐飲要跟師傅學功夫，都得拿菸和檳榔去巴結，所以自己很小的時候就養成了吃檳榔和吸菸的壞習慣，「那時候沒巴結老師傅的話，根本學不到功夫，但若是現在，我絕對不會這樣對我的徒弟，因為那些東西真的不好。」自罹癌後，鄒金璋看到一些吃檳榔和吸菸的人，就會以自身當作「範例」上前勸他們「能戒就戒吧！」他補充道，會這麼做的原因是，多虧整形外科醫師好友的及時引薦，才救了自己一命，那時對方語重心長地說：「你真要感謝我的話，就多多幫忙宣導，勸大家別再吃檳榔和吸菸了！其他的不用感謝我，那是身為醫師和朋友該做的。」

圖為鄒金璋為弱勢團體的孩子們煮的餐點，他覺得可以透過自己的手藝讓小朋友吃到熱騰騰且好吃的食物，是一件相當有意義的事情。鄒金璋表示，雖然自己發現罹癌時已經第四期，但很感謝上天讓他得以和癌細胞共存，好好地活著，所以自己不僅要回饋社會，也要透過自身的實例宣導「別吃檳榔、趕快戒菸！」（圖／受訪者提供）

目前與癌細胞呈現「共存」的狀態，鄒金璋表示，不確定自己的抗癌故事能不能鼓勵到大家，但自己有個非常重要的建議，那就是，希望罹患過任何癌症的民眾，可以定期回醫院複診和追蹤，千萬不要覺得自己好了以後就沒事，「這個很重要，我有幾個癌友就是覺得自己康復了，然後自行停掉複診和追蹤檢查，最後發現復發來不及，沒多久就走了...」因此鄒金璋最後想奉勸「癌友們」，不論是罹患什麼癌症，都要定期回醫院複診和追蹤，避免發生遺憾。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

獨家／家裡就剩我…74歲爺市場賣糖果維生 拒任何人救濟：自己賺不能貪

獨家／窮到剩零錢…9旬母淚伴癌末兒屍2天 他剛好趕到：留口氣等我幫忙

獨家／70年催淚情！市長千金「筆戰」嚴父換機票追愛 96歲爺：下輩子見

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

