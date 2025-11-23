獨家／自備板凳佔走道！ 高鐵旅客「翹腳卡通道」全車傻眼

旅客自備板凳，翹腳卡在通道。（圖／東森新聞）





超傻眼的。民眾搭高鐵沒買到對號座，竟自備板凳、翹腳卡在通道！直接坐在對號座車廂行李區前，還翹著二郎腿，把走道幾乎堵住，讓人看傻眼。

全身灰的旅客翹著二郎腿，在行李放置區前相當突兀，幾乎擋住了通道，這一幕被其他旅客看見，說他自備了板凳，舒舒服服的坐在上頭。

搭乘高鐵難免會遇到人多、沒有位子可以坐的時候，不過卻有人自備了板凳，而他選的位置還是靠行李區，走道靠門邊的位置。

似乎是自由座車廂沒有空位，人又太多，才選擇外溢到對號座車廂，但不少人覺得困擾，因為其他人要通過上下車，或要放行李，還得要開口說聲借過。

其他旅客：「他如果是腳不要那麼往走道上，我覺得還可以勉強接受，如果這樣的話是不行，因為這樣會影響到別人的通行，我會體諒別人，可是我自己不會這種事，我寧可站。」

事實上，拿板凳找空位坐，在高鐵非首次發生，高鐵也回應，當列車長或服務人員，如果發現有旅客有這行為，就會主動勸導，而這狀況捷運也有過。

搭捷運坐板凳男子vs.北捷工作人員：「這我收起來，這個誰的啊，這樣妨礙到其他人。」

在眾目睽睽下，旅客找了空間，自備伸縮板凳，不顧其他人感受坐在走道中央，事後被勸導還不太配合。

而根據大眾捷運法和鐵路法規定，搭乘高鐵捷運和台鐵滯留於車站出入口、驗票閘門，或其他通道妨礙到通行，經勸導不聽者是可處1500到7500元。

其他旅客：「這個行為已經滿超出個人的狀況，也不要有礙觀瞻，譬如說你一個空間，你自己做一些譬如脫襪子，還是什麼行為，也是多少會有影響。」

雖然搭車沒位置坐，又要搭長途會很痛苦，但自備板凳，多少還是會影響其他人，即便沒有觀感也不好，公共空間有共同規範，別貪圖自身方便，造成別人不便。

