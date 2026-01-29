獨家／自提4000億軍購預算惹美不滿？傳美戰爭部次長助理秘訪民眾黨施壓

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

1.25兆元國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌日前率團赴美，稱與美方官員會晤，返台後，近期公布民眾黨版國防特別條例，將預算上限刪減至4000億元。近期有消息傳出，美國戰爭部次長助理秘密訪台，在27日拜會民眾黨立院黨團，引發是否是對民眾黨施壓的猜測，對此，民眾黨方面予以否認。

近期有綠營人士透露，美國戰爭部次長助理於前（27）日下午秘密訪台，傳曾與民眾黨立院黨團進行交流，美方人員共有11人。（圖／翻攝自林子宇臉書）

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，但因在野黨立委多次表達疑慮，法案至今仍未完成委員會審查。民眾黨主席黃國昌日前指出，外界所稱的1.25兆元軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」，相關資訊卻未經充分揭露，引發民主程序爭議。

黃國昌日前率領民眾黨成員展開為期58小時的旋風式訪美行程，返台後於中央黨部召開「訪美團記者會」，說明此行主要目的在於向美方清楚表達對國防特別預算內容與程序的疑慮。他表示，基於雙方互信與尊重，無法逐一轉述會談細節，但也強調，民眾黨與美方的溝通「不會只有這一次，未來會持續繼續進行下去。」

針對軍購特別條例的形成過程，黃國昌直言，民眾黨事前並未掌握相關內容，僅能從賴清德總統投書中得知部分方向，直到美國國務院發布正式聲明，台灣社會才首次得知其中5個項目、總額約新台幣3000億元。他直指，無法接受這樣的民主程序，並如實向美方反映立場，也獲得理解與認同。他指出，在整體1.25兆元預算中，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」，卻已有軍火商準備來台爭取商機，台美雙方的共識應是讓每一分錢「花在刀口上」。

針對對美軍事採購實際比例，黃國昌坦言無法透露細節，「有一定比例不涉及對美軍事採購，涉及什麼我也不知道」，目前可能只有賴總統跟軍火商掮客知道。至於軍購案延遲交貨的責任歸屬，他表示美方已充分理解並承諾改善。

日前，民眾黨團提出黨版特別條例，將預算上限大幅降低。在經費規模與採購內容的規畫上，民眾黨提出一份具體清單，涵蓋M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、具反裝甲能力的無人機飛彈、標槍反戰車飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，以及各式武器配套所需的彈藥與相關附屬裝備，並逐一列明採購數量，同時將整體預算上限設定為3119億元。另考量未來戰備情勢可能出現突發狀況、國軍有即時強化作戰能量的需求，另行預留881億元作為彈性運用空間，使整體經費上限合計達到4000億元。

不過，近期有綠營人士透露，美國戰爭部次長助理於前（27）日下午秘密訪台，於27日下午秘密與民眾黨立院黨團進行交流，美方人員共有11人。該人士解讀，此舉帶有施壓、推動軍備案達成的意味。

美國戰爭部（原國防部）次長助理（Assistant Deputy Minister / Deputy Assistant Secretary of Defense, DASD）為美國戰爭部（原國防部）的高級文官職位，通常隸屬於助理部長（Assistant Secretary of Defense, ASD），專責特定政策領域（如印太事務、俄羅斯/烏克蘭事務、特殊作戰等）的規劃與執行，是銜接政策次長與助理部長的重要決策支援層級。

對此，民眾黨團主任陳智菡表示，27日並無此拜會黨團行程，至於與美方的交流互動始終順暢，也持續針對各項議題交換意見。

