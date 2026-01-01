獨家／臭臭鍋越來越貴！ 大呼過癮分店「1/1起折扣砍半」

隨著新年到來，氣溫下降正是吃火鍋的旺季。（圖／東森新聞）





隨著新年到來，氣溫下降正是吃火鍋的旺季，但過去被視為平價代表的「臭臭鍋」，如今價格卻越來越不親民。連鎖名店「大呼過癮」部分分店（如后里店）已公告，自1月1日起外帶折扣「砍半」，從原本疫情期間折20元調整回歸為折10元；目前大腸臭臭鍋內用一鍋已來到190元，外帶則為180元。雖然熱呼呼的湯頭搭配肉片與青菜相當療癒，但隨著優惠縮水、價格上揚，民眾的小確幸也正在陸續消失。



這波漲價潮並非個案，全台多家臭臭鍋店皆在元旦起宣布調漲。回顧價格變化，大呼過癮對比去年同期平均每鍋約上漲25元；「藝鍋物」雲林北港店因應原物料及營運成本，鍋物調漲10元、小菜漲5元，臭臭鍋價格已觸及200元大關；台南灣裡的「饡鍋臭臭鍋」大腸臭臭鍋也漲10元至150元，麻辣大腸鍋更調漲20元，一鍋來到170元。

廣告 廣告

面對逼近200元的單價，消費者反應兩極。有民眾感嘆，記憶中臭臭鍋僅約120至130元，現在漲到快190元且缺乏吃到飽的豐富附餐，CP值大幅降低，寧願多加一點錢選擇有甜點或其他配料的鍋物；但也有老顧客表示，雖然對優惠減少感到失望，但在基本工資與物價齊漲的大環境下，只要漲幅尚未突破心理底線，仍會基於喜好繼續消費。



針對紛紛喊漲的現象，業者無奈指出，實在是因為扛不住飆升的成本。近期火鍋料價格上漲1至2成，豬肉價格居高不下，加上瓦斯費用與營運成本持續攀升，調漲是不得已的決定。然而，對消費者而言，最擔心的莫過於平價美食未來恐將成為歷史，若臭臭鍋價格持續上探，未來恐怕得掏出超過兩張百元鈔才吃得起。

更多東森新聞報導

插旗信義戰區！韓國名店醒酒湯、牛腸火鍋來了

「一鍋端！」民宿煮火鍋遇強震 民眾先關瓦斯

火鍋店外強震後「柱子磁磚倒地」 住戶嚇：比921恐怖

