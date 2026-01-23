獨家／臭豆腐文連發遭疑業配網吵翻 老闆：沒錢請

高雄有一家臭豆腐店，網友接連發文推薦，不管內文還有照片都像極了。（圖／東森新聞）





高雄有一家臭豆腐店，網友接連發文推薦，不管內文還有照片都像極了，遭質疑這是下業配嗎，原本很多人看了美食文收藏紛紛打退堂鼓，逼得寫美食文的兩名網友出來澄清，說他們沒什麼粉絲，是一對夫妻，只是單純分享，臭豆腐店老闆完全不知道自己的店引發網路戰，他說自己沒錢下業配，原本生意就不好，擔心會再受影響。

臭豆腐放進油鍋中，炸到外皮呈現金黃色就起鍋。像蜂巢般的外皮加上特製醬油、泡菜，這是高雄一家開了三年的臭豆腐店，有男網友在網路發文，說吃了之後，列入榜單前五名。老闆開了三年生意依然沒起色，說再撐一年不行就不做了，希望大家給老闆一次機會，還貼上照片，分享臭豆腐的大小可以加辣，網友紛紛給愛心。

隨後又有另一名女網友也發文，在高雄發現了一家超好吃的臭豆腐，老闆說再撐一年，沒起色就要收掉，這麼好吃外酥內嫩，還有辣度不同的辣椒，兩名網友都發同一家店，內容還很像，被人質疑連照片都相似極了，照片內摩托車都一樣，拍攝角度也相同，怎麼這麼巧合，難道是行銷業配文，網友熱議，也開始出現，想收藏美食店家的人請三思的聲音。

民眾：「有可能是行銷的關係。」

民眾：「有機會有可能。」

民眾：「多多少少會存疑。」

美食文被不少人收藏改成質疑，男、女網友紛紛澄清，說他們住桃園是盲吃，兩人是夫妻才會同一天去吃，而且粉絲僅百人，業配文會找流量不高的帳號發嗎，到底有沒有找人行銷，老闆也發聲了。

臭豆腐店老闆vs.記者：「（花錢請人家打廣告），沒有到現在都沒有，他們有可能是好心，結果造成別人都以為是花錢，大家就都不來了，過去新客人很少，一天大概多一兩個，（他們前幾天發文後，人真的有變多嗎），這幾天人真的有比較多，（大概多多少），人多兩三成有。」

幾天前確實因為美食文，發現新客人出現，不過老闆澄清業配文太貴，他沒錢請，也完全不知道捲入風波中，確實有打算再撐一年沒起色就關店，現在知情，很擔心風波影響更沒客人。

