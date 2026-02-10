獨家／臺灣好事要來了！2026進香日剛定就天降吉兆 喜鵲築巢拱天宮廟頂

資深記者鍾志鵬 / 苗栗報導

春回大地，吉兆先行。隨著白沙屯媽祖2026年進香行程正式敲定，苗栗通霄的白沙屯拱天宮出現令人驚喜的畫面，一對象徵吉祥的喜鵲，悄悄在廟頂築起愛巢，成為地方鄉親熱議的「好兆頭」。

白沙屯媽祖進香定日剛定 天降喜訊好兆頭

白沙屯媽祖2026年進香，將於農曆2月23日、國曆4月9日正式起駕。就在擲筊確定出發日期後不久，有民眾抬頭望向廟頂時，意外發現一對喜鵲，在蔚藍晴空下，忙著銜枝築巢，位置正好落在龍形與神仙造型的交趾陶之上，畫面溫馨又充滿靈氣，不少香客紛紛拿起手機拍下這難得一見的景象。

廣告 廣告

報喜鳥現拱天宮 臺灣好事吉兆出現了

在華人文化中，喜鵲向來被視為「報喜鳥」，象徵好運、平安與喜事臨門。當地耆老表示，喜鵲選擇在媽祖廟頂築巢，本就極為罕見，如今又恰逢進香行程剛確定，被視為「天人呼應」的吉兆，意味著今年進香之路將平安順利，也象徵臺灣整體運勢轉旺，好事即將到來。

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／信徒 莊先生提供）

萬物有靈現吉兆 媽祖神恩護佑臺灣

「媽祖慈悲，萬物有靈。」耆老們感性地說，動物往往能感應天地氣場，喜鵲願意在神明頭頂安家，代表環境祥和、神恩庇佑，更象徵信眾的虔誠與祝福，已化為最溫柔的回應。

喜鵲先鋒報喜 媽祖保佑2026進香順利

不少信眾也認為，這對喜鵲就像「先鋒使者」，為即將展開的進香行程報佳音。每年白沙屯媽祖進香，吸引數十萬信徒隨行，被譽為臺灣最具靈動性的宗教盛事之一。今年在吉兆加持下，更讓人充滿期待。

喜鵲築巢天地祝福 神恩浩蕩守護台灣

在藍天下築巢的喜鵲，與古老廟宇相互輝映，不只是自然奇景，更是一份來自天地與信仰交織的祝福。隨著進香腳步即將啟程，信眾們也期盼，在媽祖與「報喜鳥」的雙重守護下，為臺灣帶來更多平安、希望與好運。

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／信徒 莊先生提供）

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／翻攝自《白沙屯拱天宮》臉書）

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／翻攝自《白沙屯拱天宮》臉書）

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／翻攝自《白沙屯拱天宮》臉書）

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／翻攝自《白沙屯拱天宮》臉書）

臺灣好事要來了！2026白沙屯媽祖進香日剛定就天降吉兆，喜鵲築巢在拱天宮廟頂。（圖／信徒 莊先生提供）

更多三立新聞網報導

獨家／輝達落腳北士科天註定？福裕宮土地公一個決定留住兆元風水

為什麼成功的人都愛讀書？3位出版人曝震撼真相：AI時代閱讀如虎添翼

獨家／霍諾德登頂台北101摸的避雷針他做的 全公司大叫、驕傲、狂喜

威爾剛不只讓你硬！期刊證實能改善皮膚血流 潘俊亨醫師曝光驚喜真相

