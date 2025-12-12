獨家／臺藝大前拒檢逃逸！通緝情侶繞校區狂竄2公里

警方將毒品通緝犯壓制在地。（圖／東森新聞）





新北市板橋臺灣藝術大學前，昨（11日）下課時間發生警匪追逐。有轎車拒檢逃逸，狂衝繞著臺藝大跑了一圈，最後在派出所前被攔下。一查車上情侶檔都是毒品通緝犯，要面臨3年和6年刑期。怕被抓卻在學區亂衝，立刻被女警怒罵一頓。

員警vs.拒檢通緝情侶：「下車，下車啦，熄火，下車，快下車。」

看到警棍甩出來，駕駛一臉驚呆，雙手舉起來，車門又不開。

員警vs.拒檢通緝情侶：「好，我下車，我下車。」

立刻被員警拽下車控制，怕他再跑，把人上銬。

員警vs.拒檢通緝情侶：「你車上有什麼？東西拿出來。」

罵完駕駛再罵副駕駛，女警實在好生氣，因為他們拒檢逃逸，狂衝地點還選在學區。

在學區旁上演警匪追逐，適逢下課時間車流量相當大，嫌犯卻拒檢逃逸，甚至繞著臺藝大校區狂衝一圈。

員警：「派出所方向，回到派出所，派出所門口幫忙擋一下。」

11號下午將近4點，轎車沿著學區旁一路狂衝，員警緊追，駕駛從板橋大觀路二段，往前繞著臺藝大校園一圈，最後繞回派出所前被攔停，逃逸兩公里被抓。警方一查，車上情侶檔都是毒品通緝犯，女友要關3年，男友要關6年，兩人一起逃亡1年多。

會被抓是因為兩人出門，男友開車遇到綠燈不走，引起員警注意，示意靠邊受檢，他卻油門催落，學區上演警匪驚魂。通緝犯情侶檔，本想一起跑，解送歸案一起蹲。

