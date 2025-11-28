獨家／與宏福苑「隔條路」！廣福邨居民撤離至商場「打地鋪」

居民被預防性撤離，到附近商場暫時打地鋪。（圖／東森新聞）





宏福苑重大火警，火苗飄散，接連點燃鄰近高樓，就怕有延燒的可能性，隔著一條馬路的廣福邨，居民也被預防性撤離，到附近商場暫時打地鋪「睡了兩天」。《東森新聞》前往採訪，有居民秀出用手機拍下宏福苑起火時，從住家窗戶看出去的畫面，只見濃濃黑煙衝向天際，住家裡頭都能聞到刺鼻的焦臭味，讓他們難以呼吸。

回憶起香港宏福苑熊熊燃燒的當下，濃濃黑煙夾帶刺鼻的氣味直撲而來，對面大樓住戶還是驚魂未定，他們也在當天被預防性疏散到附近商場。

香港廣福邨居民：「第二、三天在這邊睡覺，因為這個火怕它燒過來，住家還隔著一條馬路，他們說為了安全。」

這個賣場平常都是附近周遭住戶會來採買一些民生必需品的地方，但是現在變成要在這裡打地鋪，暫時度過沒辦法回家的日子。

廣福商場擺滿了床墊棉被、熱水壺等生活用品，成為暫時的避難所，附近居民已經在這裡打地鋪睡了兩個晚上。

香港廣福邨居民：「就是在那裡也不安全，能聞到那種味道。起火的時候我不在，我上去的時候已經燒了兩三棟樓，難以呼吸就走了。」

有民眾只帶著身分證還有最寶貝的毛小孩就趕緊離開，因為那時空氣中的燒焦味已經讓人窒息，且宏福苑大火就是因為風勢助長而延燒，就怕災情擴大，周遭約6、7棟大樓住戶暫時不能回家。隔著一條馬路的廣福邨廣祐樓，就一度傳出8樓有起火情形，讓居民都繃緊神經。

香港廣福邨居民：「現在每天只是回家，他們很快叫我們下樓，只有十分鐘，洗澡也無法洗，心情很差，想起鄰近的街坊很可憐。」

即使心情充滿無奈，但在火場確定百分之百受到控制之前，民眾心裡也都知道，生命安全容不下任何討價還價的空間。

