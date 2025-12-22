獨家／與李小龍、周潤發當鄰居！林鳳嬌九龍塘獵房翻倍漲 神級增值網友直呼太狂
《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，8年來寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，證實她買房如同「像買手帕一樣輕鬆」，多年來低調建構起一個橫跨台北、北京、香港及美國的近百億地產帝國。作為成龍名下房產物業的操盤手，林鳳嬌雖隱身幕後，但能透過幕前成龍的動向，看出她置產眼光精準。
成龍房產版圖遍及全球，從北京、美國、澳大利亞到新加坡，保守估計其全球房產價值高達數百億元台幣。成龍曾購入位於香港九龍塘的豪宅送給林鳳嬌，這處地段不僅是香港豪宅界的「一哥」，更因為獨特的改裝與地塊規劃，使其在稀缺性與保值性上，遠超一般的傳統豪宅，成為房市中難以取代的「稀世珍寶」。
絕版地段與低密度環境 造就豪宅界稀世珍寶
九龍塘作為香港市區傳統豪宅的巔峰，其核心價值在於「旺中帶靜」與極低的房屋密度。這裡不僅是香港最四通八達的市中心，更是全港四大名學區之一，也是香港唯一在城市中心，仍保有大規模獨立屋與別墅的區域。
由於九龍塘幾乎沒有新建案，買家往往只能等待現有業主釋出，這種「有錢也買不到」的供需失衡，使得該區房價在短短4年內，便創下超過33%的漲幅。而成龍名下的窩打老道145號及約道2號相連土地，更是具備了極罕見的合併重建潛力，光是土地市值估計就達4億至5億港元（約新台幣16至20億元）。
土地合併資產增值 開闊景觀傲視九龍半島
當時為了兩塊土地合併，成龍於2015年補繳了 7000萬港元（約新台幣2.8億）。專家分析，九龍塘物業多依山而建，視野遼闊，具備180度無遮擋的開闊景觀，能傲視整個九龍半島。隨著香港山頂區域近期一筆高達10.9億港元的豪宅成交，這種頂級地段的「溢價效應」也持續擴散至九龍塘，進一步推升了成龍名下相連土地的潛在商業價值。
因此林鳳嬌名下這棟九龍塘豪宅，目前外界估算價格已達10億港幣（約新台幣45億元）。這處房產外觀雖然樸實無華，但這座「隱形宮殿」內部卻別有洞天。豪宅內部不僅設有5個獨立大套房，還配備了家庭娛樂室、按摩泳池、恒溫酒窖，甚至有祕密暗門通往辦公室與休息室。
九龍塘豪宅象徵地位 世代傳承巨星風範
而九龍塘豪宅區的居住者身分，也是資產價值的保證。這裡住著的通常只有兩類人，不是世家大族就是天王巨星，包括已故影星李小龍、天王周潤發等人都曾是此區的代表性住戶。
而成龍在香港的投資遠不止於此。2000年，成龍和好朋友英皇老闆楊受成合作，在香港興建豪宅專案「龍成堡」，投資總價達到2億港元（約為新台幣8億元）以上。
「龍成堡」共有77個單位，配置可容納百多人的私人影院、跑道、健身房、直升機坪等。隨著香港樓市升值，「龍成堡」已成了富人區的象徵。2008年，目前已故的辛巴威前總統穆加貝就曾耗資港幣4000萬元（約新台幣1.6億），在這裡買入一棟豪宅。
此外，成龍也被公開豪擲4000萬人民幣（約新台幣1.8億元），在杭州購入4500呎（約為127.8 坪）的頂級江景豪宅，樓高4.8米，可遠眺錢塘江。不僅採用18K金打造內部，還配置有私人停機坪。而成龍購入這棟房產的理由是「不想錯過杭州亞運」，難怪外界要說林鳳嬌買房產就跟買手帕一樣「輕鬆自在。」
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
獨家／北京豪宅1.5億變8億！揭密林鳳嬌精準獵地術 成龍交出家當穩坐百億房產王國
獨家／京兆尹歇業變金雞母！林鳳嬌「買房像買手帕」 豪砸1.6億坐等都更翻倍賺
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 31
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 79
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 21 小時前 ・ 11
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 67
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 371
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 35
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 53
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 298
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 59
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 164
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 17 小時前 ・ 1
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 19 小時前 ・ 12