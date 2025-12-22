獨家／與李小龍、周潤發當鄰居！林鳳嬌九龍塘獵房翻倍漲 神級增值網友直呼太狂

成龍（左三）豪擲4000萬人民幣（約新台幣1.8億元），在杭州購入約127.8 坪的頂級江景豪宅，樓高4.8米，可遠眺錢塘江；不僅採用18K金打造內部，還配置有私人停機坪。翻攝微博

《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，8年來寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，證實她買房如同「像買手帕一樣輕鬆」，多年來低調建構起一個橫跨台北、北京、香港及美國的近百億地產帝國。作為成龍名下房產物業的操盤手，林鳳嬌雖隱身幕後，但能透過幕前成龍的動向，看出她置產眼光精準。

成龍房產版圖遍及全球，從北京、美國、澳大利亞到新加坡，保守估計其全球房產價值高達數百億元台幣。成龍曾購入位於香港九龍塘的豪宅送給林鳳嬌，這處地段不僅是香港豪宅界的「一哥」，更因為獨特的改裝與地塊規劃，使其在稀缺性與保值性上，遠超一般的傳統豪宅，成為房市中難以取代的「稀世珍寶」。

絕版地段與低密度環境 造就豪宅界稀世珍寶

九龍塘作為香港市區傳統豪宅的巔峰，其核心價值在於「旺中帶靜」與極低的房屋密度。這裡不僅是香港最四通八達的市中心，更是全港四大名學區之一，也是香港唯一在城市中心，仍保有大規模獨立屋與別墅的區域。

由於九龍塘幾乎沒有新建案，買家往往只能等待現有業主釋出，這種「有錢也買不到」的供需失衡，使得該區房價在短短4年內，便創下超過33%的漲幅。而成龍名下的窩打老道145號及約道2號相連土地，更是具備了極罕見的合併重建潛力，光是土地市值估計就達4億至5億港元（約新台幣16至20億元）。

林鳳嬌名下的九龍塘豪宅，外觀雖無豪奢氣息，但光是土地價值就上看新台幣16至20億元。翻攝微博

土地合併資產增值 開闊景觀傲視九龍半島

當時為了兩塊土地合併，成龍於2015年補繳了 7000萬港元（約新台幣2.8億）。專家分析，九龍塘物業多依山而建，視野遼闊，具備180度無遮擋的開闊景觀，能傲視整個九龍半島。隨著香港山頂區域近期一筆高達10.9億港元的豪宅成交，這種頂級地段的「溢價效應」也持續擴散至九龍塘，進一步推升了成龍名下相連土地的潛在商業價值。

因此林鳳嬌名下這棟九龍塘豪宅，目前外界估算價格已達10億港幣（約新台幣45億元）。這處房產外觀雖然樸實無華，但這座「隱形宮殿」內部卻別有洞天。豪宅內部不僅設有5個獨立大套房，還配備了家庭娛樂室、按摩泳池、恒溫酒窖，甚至有祕密暗門通往辦公室與休息室。

每逢林鳳嬌（右）生日，房祖名（左）都會上傳兩人合照，祝媽媽生日快樂，也感嘆林鳳嬌工作辛苦。翻攝IG@jaycee_chan

九龍塘豪宅象徵地位 世代傳承巨星風範

而九龍塘豪宅區的居住者身分，也是資產價值的保證。這裡住著的通常只有兩類人，不是世家大族就是天王巨星，包括已故影星李小龍、天王周潤發等人都曾是此區的代表性住戶。

而成龍在香港的投資遠不止於此。2000年，成龍和好朋友英皇老闆楊受成合作，在香港興建豪宅專案「龍成堡」，投資總價達到2億港元（約為新台幣8億元）以上。

「龍成堡」共有77個單位，配置可容納百多人的私人影院、跑道、健身房、直升機坪等。隨著香港樓市升值，「龍成堡」已成了富人區的象徵。2008年，目前已故的辛巴威前總統穆加貝就曾耗資港幣4000萬元（約新台幣1.6億），在這裡買入一棟豪宅。

此外，成龍也被公開豪擲4000萬人民幣（約新台幣1.8億元），在杭州購入4500呎（約為127.8 坪）的頂級江景豪宅，樓高4.8米，可遠眺錢塘江。不僅採用18K金打造內部，還配置有私人停機坪。而成龍購入這棟房產的理由是「不想錯過杭州亞運」，難怪外界要說林鳳嬌買房產就跟買手帕一樣「輕鬆自在。」

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



