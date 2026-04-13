獨家／與Lulu分手三年現單身 張瑞夫女性友人陪拜月老廟
「萬秀洗衣店」第三代老闆張瑞夫，目前是節目主持人及自媒體創作者，去年更跨足戲劇界客串台語八點檔《百味人生》，多重的斜槓人生相當忙碌。過去他與「Lulu」黃路梓茵的一段情曾受到高度關注，Lulu現在已經嫁給陳漢典當陳太太，張瑞夫的感情狀態也令人好奇；時報周刊CTWANT日前於台北市迪化街的霞海城隍廟巧遇正在拜拜的張瑞夫，只見他雙手合十表情十分虔誠，不知道是否在拜該處非常靈驗的月老，盼求得一段好姻緣。
上月12日下午4點半左右，本刊在台北市迪化街的霞海城隍廟遇見張瑞夫和一名女性友人正在拜拜。張瑞夫點燃幾柱香後，將手中的袋子交給女生，獨自虔誠敬拜許願，手中不知道拿著何物過完香爐。隨後，轉頭找到女友人一起步行離開。2人一路走往台北車站，5點13分進入高鐵車站前往南下月台乘車。據查，當天下午張瑞夫是先出席台北市藝文推廣處《請戲-布袋戲一條街》特展開幕活動，而從他與女性友人兩人的互動來看，感覺應該是工作夥伴。
2021年7月本刊曾獨家直擊Lulu與張瑞夫在淡水約會，戀情曝光，交往過程中也曾甜蜜互動，本刊更多次捕捉到兩人約會或一同返家，可惜這段戀情未能修成正果，2024年4月兩人傳出已悄悄和平分手，結束近3年的感情。而Lulu現在也已成人妻有了幸福的婚姻。去年他接受媒體訪問時透露很希望成家，曾經以為自己28歲會結束單身，只是如今都36歲了仍然未婚。
在台北市迪化街的霞海城隍廟香火鼎盛，其中最有名且靈驗的，就是跟月下老人（月老）求姻緣，單身者拜月老需「誠心」與備妥「具體」的條件，準備好甜食供品（如巧克力、軟糖）、香、金紙，依序參拜廟內主神後，向月老報上姓名、出生年月日（農曆）、住址及具體擇偶條件，擲筊求紅線後，將紅線在香爐上順時鐘繞三圈收好。若脫單成功則需回到廟裡還願。
不過除了拜月老之外，霞海城隍廟主祀為護國佑民的城隍爺，此外，廟內還供奉守護婚姻的城隍夫人、驅邪避小人的義勇公、保平安的菩薩及文武財神等，是全方位守護信仰的大廟。雖不知張瑞夫求的哪個部分，但是有拜有保庇，相信事業感情都會迎來好運。
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