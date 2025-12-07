獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
想去埃及旅遊一趟，包含轉機等待時間在內，平均飛行時間都要超過24小時，非常不容易，但有民眾花了十幾萬，報了在台灣頗具知名度的埃及團旅遊，卻在行程中，不斷遇到航班更動，導致期待的行程全落空，本來可以在金字塔旁享受燭光晚餐，卻因為行程延誤只能吃中餐廳，面對質疑，當事旅行社表示會由品保協會仲裁與消費者協商，但投訴人將經歷PO網，發現有同樣遭遇的不只他一人。
網紅展榮的旅遊影片，吸引不少粉絲，也想跟著到埃及感受古老神秘的法老文明，卻有民眾報了相同旅行社的團，玩出一肚子氣。
一趟單人要價超過8萬8，不含來回機票，為期12天的埃及探索之旅，C小姐與朋友一起出國，只是旅途第三天就出現狀況。
埃及旅遊團消費者C小姐：「他當時在遊覽車上，跟大家宣導就是說今天的航班時間，他那時候口頭上是說有延誤。」
原訂晚上6點45的航班，一群人抵達機場時已經是6點20分了，但前往機場途中，導遊才臨時說航班會延誤，直到晚間9點15分才起飛，C小姐質疑旅行社在行程表上有所隱瞞，未誠實告知，一行人轉搭小船前往無人島，抵達島上的飯店時接近晚上12點，才終於吃到晚餐。
埃及旅遊團消費者C小姐：「我們那天甚至是（下午）6點多到開羅機場，是沒有吃晚餐的情形，一直挨餓到11點。」
隔一天又再度碰上，航班延誤導致原本期待已久的金字塔景觀餐廳徹底撲空。原本如果行程如期，他們可以在金字塔旁享用浪漫的晚餐，取而代之的是普通的中式餐廳，落差感超級大。C小姐將遭遇PO上網，才發現遇到類似情況的還有其他人。
年初埃及旅遊團消費者L先生：「如果你上面寫的東西都不符合的話，那我就會覺得你是不是從我們這邊繳的錢裡面，偷了一點什麼東西，來節省你的成本呢。」
而遭控訴的旅行社和創辦人，截稿前還無回應。不過曾在社群媒體上表示將連繫品保協會，循正式管道協調。另外針對航班問題，表示行前說明會講解，埃及的航班時間都會異常，幾乎沒準時過，消費者與旅行社零共識，不但花錢沒有買到開心，還得多花時間處理這些不開心。
