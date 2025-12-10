獨家／航空城安置戶拚重建！「變電箱」卡門前怨蓋不了房

自家土地前，出現了變電箱，導致要申請建造許可卡關。（圖／東森新聞）





桃園航空城工程如火如荼進行中，現在有拆遷住戶選擇分配到青埔的安置街廓，重新蓋新屋，讓住戶能有新的家，但現在有不少地主抱怨，自家土地前，出現了變電箱，導致要申請建造許可卡關，現在連地基都還沒動，擔心會趕不上明年申請補助期限，偏偏各單位反映遲遲沒下文。

來到桃園航空城青埔段安置街廓，這大片土地上，興建工程持續進行，周圍已經有不少房屋的模樣都已經成形，但卻有部分戶卡在整地階段，住戶指控跟這個有關係。

航空城安置戶：「為什麼不移除到綠帶的地方，為什麼一定要放在我們住家的正門口。」別人家逐漸壯大成形，唯我家零進度，住戶說因為人行道上的這幾座變電箱，困擾他們無法動工。

廣告 廣告

航空城安置戶：「他叫我們來點交的時候，看地在哪裡的時候，才看到這一座，我們有申請移除，他把我們移除在兩間的中間，取在這裡的中間，它只縮短一點點。」

這個區域原先是設計四戶連棟一起蓋，但變電箱問題出現後，要規劃車輛進出就有問題，住戶指控這導致他們的建築執照無法下來，等於無法施工，而一開始早在變電箱還沒設置完前就申請移除，但反映都無效，如今其中兩戶只能先脫離原設計，自行先蓋房。

航空城安置戶：「我們等了他半年之後，我們後來還要改圖啊，變成兩間，一直延誤到現在，你看人家蓋到好幾層樓，我們還在一樓地坪。」

整個街廓內，不只一戶遇到這問題，拆遷戶蓋不了房很焦慮，因為根據規定約3200戶安置街廓重建戶，必須在明年2月底前完成2樓樓板，否則領不到每坪3萬元補助。

航空城安置戶：「如果沒有辦法延誤的話，我這筆損失我要向誰去申訴，向誰去討回來，雖然不是在我家正門口，但是間接我們也是受影響。」

對此，桃園市府地政局回應有接獲陳情，會再跟各單位協調，至於台電說，當初配電是設在公共設施帶上，並無妨礙施工跟通行，加上陳情人未提供建築設計圖，無法判斷有無妨礙，未來會再配合市府指示辦理，只是原先配合拆遷，如今卻處處受限，住戶難免心聲抱怨。

更多東森新聞報導

婆婆執意住下「幫做月子」！她請尪回絕 又被怪趕婆婆

公廁濕成「颱風天」！她崩潰：去哪都一樣恐怖

獨家／LOPIA「和牛買1送」以價高算 民怨：重量不同應「除二」

