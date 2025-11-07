獨家／船難救援SOP！海巡：海象許可速救援 海象差找民間

海巡署強調在獲報第一時間除了派遣勤務艇之外也協助申請空偵機，但是礙於海象不佳，只能在海面上救援。（圖／東森新聞）





漁船「漁山36號」翻覆，昨天（6）有民間潛水員出海幫忙救援，晚上在海象不佳的狀況下，在海裡努力了2個小時，協助船長遺體脫困，事後卻疑似遭海巡署「丟包」。海巡署強調，在獲報第一時間，除了派遣勤務艇之外，也協助申請空偵機，但是礙於海象不佳，只能在海面上救援，否則一般來說如果天候許可，在確認人員受困位置之後，會由海巡署的潛水員進行水下作業。

遠遠就看到一艘船翻覆在海面上，載浮載沉，行經的漁船見狀，連忙將漁工拉起。整起意外釀成一船9人通通落海，其中6人順利獲救，船長被尋獲時已經成了冰冷遺體，另外還有兩名漁工生死未卜。

中華漁業漁船協會長吳兩成：「海巡第一時間就到了，很快就到，我馬上打電話給淡水海巡隊，他們馬上派3598到現場，海鷗也有吊掛下來也有去，去的時候有浪浪很大，（家屬有什麼意見嗎），沒有啊。」

還原時間軸，新北萬里籍「漁山36號」在5日晚間不慎翻覆，海巡署昨天早上9點多接獲報案之後，立刻指揮勤務艇，並申請空偵機，因為海象太差無法下海搜救。後續民間潛水員下午5點半搭船，7點半抵達，在海中拼命兩小時終於找到人，最後在晚上10點半將遺體送上船，載返台北港海巡基地。

而其實海巡署也會定期訓練潛水員，除了平常訓練，SOP也大有學問，一但接到任務，線上勤務艇率先出動，並通報漁業電台，詢問是否有作業船隻能前往幫忙，同時申請空偵機，再透過優選規劃系統判定天候海象。如果海象許可，會請潛水員在海面上救援，確認受困位置後再進行水下作業；但如果天候不允許，搜救難度過高，則改尋求民間或其他單位幫助。

海巡人員（2025.10.05）：「現在本艇盡速前往救援中。」救援行動刻不容緩，海巡署強調，第一時間已經投入救災量能，全力搜救。

