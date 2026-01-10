獨家／艋舺真實版行糾「下車喬」！華西街夜市2男互毆

兩名男子大打出手，引起附近許多民眾圍觀。（圖／東森新聞）





台北華西街夜市旁，日前有兩名男子當街互毆，引起民眾圍觀。打架的兩人最一開始是因為都騎車經過桂林路，其中一人認為對方在變換車道時沒打方向燈，按喇叭提醒，引起對方不滿上前理論，還拔走他的車鑰匙，最後相約「下車喬」，演變成互毆。

華西街夜市旁，黑衣男子抓著條紋上衣騎士，朝他的頭連揍好幾拳，讓他痛得大叫求救。條紋上衣騎士：「報警啦。」

黑衣男子氣還沒消，指著對方一連串飆罵，接著又再度出拳，這次條紋上衣騎士也反擊，兩人扭打在一塊。路過民眾見狀趕緊快速通過，就怕被波及。雙方在桂林路發生行車糾紛之後，一路騎到華西街夜市，在這裡大打出手，也引起附近許多民眾圍觀。

目擊店家：「一個坐在車上，另外一個就跟他講一些不知道什麼話，一個年輕的、一個老的就開始打架。年輕的打得比較激烈，兩邊都有互毆的情況，滿多人圍觀的。」

根據警方調查，當天雙方都騎車行經北市萬華區桂林路，23歲男子認為64歲騎士變換車道沒打方向燈，因此按喇叭提醒，卻引起對方不滿，趁停等紅燈時理論，還把他的車鑰匙拔走。條紋上衣騎士：「你罵我，下來講。」

兩人當場吵了起來，情緒都很激動，拼命比手畫腳，最後決定下車喬，喬一喬變成互毆。警方獲報趕緊到場。員警：「車在那邊啊，我不知道，等一下。」

男子手部紅腫，至於騎士則是左眼眶受傷，雙方互告傷害，不只進警局，還要上法院。

