獨家／花上萬沒收穫！學員控瑞秋補習班課程「勸做法事」

經常上節目的「瑞秋空姐補習班」黑料連環爆，遭學員控訴花上萬元參加課程，卻沒獲得任何收穫，不滿補習班不只頻繁要求拍攝各家航空公司的制服照，每次費5、6千元，還宣稱很便宜之外，還指控老師怪力亂神，說認識隍爺替身，能花1500元就能幫改運。

學員：「我真的被他騙超多錢的，我覺得這樣算一算，應該也有9萬、10萬。」

抱著空服夢參加知名補習班，學員怒批，踏進的不是夢想起點，而是無止盡的惡夢深淵，除了學費還要加購各式周邊，指控根本在斂財。

學員：「就是這種花夾，然後跟那種U型夾，然後就是會把它做成一包，就跟同學說賣750元，因為她認識的是從韓國進口，但實際上看這些就是可能一顆60塊。」

學員不滿補習班從中牟利的，還有自稱明星團隊拍照服務，標榜價格比韓式相館便宜，但實際收費卻很驚人，調侃是副業女王。

學員：「大頭貼一張要1200元，生活照一張1500元，拍下來整組要5400塊，一般外面頂多500、600就差不多了吧，而且全部還只有電子檔。」

但這還不打緊，課程群組裡還強調，借來的航空公司制服可以預約拍照圓夢，在面試時能洗出來，跟考官說有多喜歡，藉此增加錄取機會。

學員：「其實航空公司制服，很多是不可以拿出來對外宣傳的，甚至也不可能就是把自己的制服照發出來。」

除了上課制度爭議，學員更秀出音檔質疑，老師以開運為名，推銷各種迷信服務，勸人做法事提升運氣。

空姐補習班瑞秋：「我會建議這個時候可以去透過我，然後一起預約那個阿姨來幫忙辦事，因為她是城隍爺的替身，好像1500吧，說真的不貴。」

為了要改運，老師還主張可以捐屍布功德，聲稱這樣比較容易考上。學員女：「她自己說一份400塊，還說什麼一次如果捐，5分以上的話會很有感，我查到在蝦皮上面，可能一份大概也是只有一半，大概是只有200左右。」

面對種種指控，瑞秋也在網路表示，外界指教會虛心改進，強調髮妝用品、服裝等都是學員自主選擇，非強制購買，至於玄學也都沒有強迫性，目前已委請律師處理，不再多做回應。

