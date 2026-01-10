獨家／花生糖名店、市場肉乾鋪湧現買過年伴手禮人潮

店家公布停售日期後，今天已經有熟客來排隊搶購。（圖／東森新聞）





高雄鳳山知名的花生糖，過年前為了趕訂單，都會訂出停售日期。店家公布後，週六（10日）已經有熟客來排隊搶購，每人限購2盒，不少人幫親友代購20盒、30盒的數量，就只能不斷重複排隊，有人排了15趟才終於達成任務。另外，嘉義朴子的百年肉乾店全品項不漲價，已經爆單，比起去年多了2成業績。

這位先生真的超有毅力，營業時間前就先來排隊，任務20盒，他得不斷循環排隊、結帳、再排隊。

店家vs.排隊民眾：「等一下再給喔。（好啊，我再去排啊）。」

想多買就得乖乖地一次又一次排隊，每個人的任務都不同。排隊民眾vs.記者：「要買30盒，要排15次。（對，15次）。那你現在買幾次了？（第4次）。」

幸好這天排隊人潮允許重複排隊，越靠近農曆年，就會像去年一樣排隊排到轉角處。2個多小時後，有人終於任務達成。

記者vs.排隊民眾：「你排完了喔？（排完了），總共10趟都買到了？（對啊，任務完成）。」

人氣花生糖每年都有趕單停售期，今年定在1月21日到2月8日，老顧客才會提前來搶購。另一處趕製年節伴手禮的還有嘉義這家百年肉乾店，一大鍋肉鬆做最後檢視，就要趕快包裝出貨。

記者vs.肉乾店業者：「一天要烤幾片啊？（每天大概烤70到100片）。」

剛烤好的肉乾香氣四溢，剪成小塊裝袋，肉乾與筷子條有空就要先做起來，因為訂單已經爆了。

記者vs.肉乾店老闆劉秋麗：「現在訂單都已經額滿了，超量了，比去年還多很多，（多幾成啊），多差不多2成。（豬肉有漲嗎），豬肉有，生的豬肉有漲，可是我們肉鬆、肉乾一樣都沒有漲。」看來不管是要買伴手禮或是辦年貨，趁早預訂準沒錯。

