獨家》花花出道近30年拿回自主權 認了為「他」重色輕友
48歲女星花花（張嘉雲），18歲走上伸展台成為模特兒，後來踏進演藝圈主持、演戲，成為全方位藝人，她近2年跟經紀人自編自拍短影音，真誠又幽默的風格受到廣大迴響。最重要的是，花花從中感覺到自己的轉變，也開心拿回「自主權」。
或許是年紀太小就踏入演藝圈，花花一路以來都乖乖聽從公司的工作安排，或是等待機會上門，久而久之也讓她習慣安逸，直到這些年，她心中才有想要「大紅大紫」的衝勁。
花花直言，自從她經營自媒體，發現可以自己控制很多事情時，內心的成就感讓她萌生更多想法和追求，「我們不需要等通告，也不需要說如果這個節目很難要怎麼辦，我現在像是拿回自己的自主權，可以決定我想做什麼」。
她也提到，她過去容易職業倦怠，但4年前遇到現任經紀人，才漸漸轉念。她與經紀人年齡相仿，2人無話不談，社群影片多以女性角度為出發點，「有很多像我這年紀的女生，她們一定很恐慌，我應該讓她們覺得『我們這個年齡層的女人也可以做很多想做的事情』，不管是生活、穿搭、想法、保養等全方位的觀念」；也因為她設身處地的真心分享，讓女性粉絲們感到共鳴，常私訊感謝她。
除了工作上的轉變，花花也在大前年搬回家跟爸媽一起生活，「我很開心，住著住著就覺得很爽，會吐槽自己以前年輕怎麼這麼笨，會想要住在外面」。她笑虧，爸爸很喜歡問她的工作行程，但偏偏記不住，就會不斷地再問，讓她感受到爸爸想製造話題的可愛。
有趣的是，花花見過無數帥哥，從未有追星的經驗。卻在去年開始瘋狂著迷大陸藝人劉宇寧，她細數劉宇寧的優點，露出羞澀表情說：「我最近在跟一個人談戀愛，但是他不認識我」。
她曾飛到大陸欣賞劉宇寧演唱會，日常也會以本名留言「劉宇寧你真的帥」，愛的大方。她分享，自己會為了劉宇寧「重色輕友」，有時會因為要看劉宇寧的直播，直接退出朋友群的聊天；她也曾因為回想到劉宇寧艱辛的過往，忍不住落淚。
