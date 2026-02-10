獨家／花蓮雙人房除夕一晚破10萬！揪「無名套房」坑客

記者蔡宇智、粘菀瑄／台北報導

過年出遊，你訂好房嗎？有民眾在訂房網站上發現，花蓮竟然有一間普通雙人房，一晚要價9萬2，還有大安區套房，一晚也要8到9萬元，但仔細一看可以發現這些天價房源的共通點，包含沒有旅宿名稱、沒有電話、沒有官網，旅宿業者就透露，類似的「無名」房源，恐怕是非法旅宿，趁過年一房難求的時間點，要大發過年財。

訂房網無名房源，恐怕是非法旅宿。

農曆春節九天連假，還沒想好要去哪玩，全台國旅住宿搜尋，破萬價格你會考慮嗎？

民眾表示房價預算都在5千元上下。

民眾：「差不多兩個人出遊，落在5000以內的，房間價格是ok的 。」

廣告 廣告

民眾：「過年房價5千到1萬吧 。」

天價的房型，無名套房坑客案。

搜尋範圍鎖定除夕初一，台北市公寓套房一晚8萬初，台中雙人套房一晚破5萬，最扯的這個花蓮吉安雙人別墅，兩張床一晚要價9萬5。

民眾：「我們很多地方都只是睡覺而已，你過年憑什麼，就是因為過年價格這麼高，大家過年也沒有因為過年這個月，特別多錢啊，我覺得這太瘋狂了，如果會去的，我覺得是笨蛋 。」

查價糾察隊幫你比一比，發現出現天價的房型，多半為民宿業或是日租套房「無名店家」可能有詐。

旅宿業者表達看法。

旅宿業者曾先生：「假設我是要賺快錢的非法業者，我一定就是演唱會期間，可能TWICE要來，就是所有合法旅宿都已經訂滿了，那我就是我只要丟到平台上面，只要有人願意買單，多少錢，我都能賣。」

業者指出，房價受到周邊景點、方便程度、住宿設施等等原因影響。過年以及演唱會期間，還會增加人事成本，但業者也強調，倘若出現非法住宿業者，也可能影響，市場波動。

旅宿業者曾先生：「所有的旅宿業者，都應該要自己去去檢討一下，就是自己提供出來的東西，是不是有符合你的定位 。」

春節期間全台訂房率高達四成三。

觀光署統計，2月14到21日春節期間，全台訂房率約四成三，其中嘉義市、台中市及雲林縣排前三名，訂房率都突破五成。但發現價格不對勁，除了找有官網的飯店業，多查多比價，也要尋找合法旅宿業者，年假旺季不求撿便宜，只求不要花錢還當 冤大頭。

更多三立新聞網報導

房價3千誤植9百！飯店霸氣吸收 拚過年國旅訂房

過年打算遊台南⋯他一查傻眼了：飯店「住2晚4.5萬」！業者：合理漲價

他想來台環島 旅行社竟「報價30萬元」！一票網轟瘋了：盤死人

赴日旅遊注意！飯店點名「4大NG行為」退房帶走1物恐被告

