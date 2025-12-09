獨家》花蓮0403、0206地震倒塌大樓 建築師都是同一人

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403地震造成花蓮市天王星大樓倒塌造成康姓女老師被壓死，地檢署偵結今天依過失致死罪嫌把陳姓營建商起訴，另外設計的建築師曹雲生移民國外多年，檢方也對他發布通緝，讓人驚訝的是，建築師曹雲生也是0206地震倒塌的吾居吾宿大樓同位建築師。

2018年花蓮發生0206地震造成集合住宅大樓吾居吾宿倒塌，當時大樓雖未造成死傷，但有住戶質疑頂樓加蓋三層違建造成大樓倒塌向檢方提告，花蓮地檢署調查後發現，原始建築設計不良，且興建過程中有偷工減料問題，鋼筋、混凝土強度設計不足，是造成地震倒塌主要原因，但由於土木技師已死亡，加上違反建築成規部份已超過10年追訴時效，對建商謝長利、建築師曹雲生給予不起訴處分。

廣告

花蓮地檢署2018年委託台灣土木技師公會進行專業鑑定，發現設計花蓮市國盛六街吾居吾宿大樓的林姓土木技師、建築師曹雲生在1994年設計時，耐震能力就遠低於當年的設計規範，違背當年建築術成規，僅有當年規範的1/3；建築物載重低估連帶使地震力低估，原結構計算書嚴重低估建築物自重約24.06%；且地震力低估導致柱斷面不足，一樓柱子有七處斷面尺寸太小。

而承造人謝長利施工中誤將4200kgf/cm鋼筋，錯用成2800kgf/cm之鋼筋，且鋼筋品質不佳，造成鋼筋強度降低1/3，鋼筋、繫筋數量均不足，不符建築結構圖，未按圖施工，柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳造成鋼筋鏽蝕，又同意建築師曹雲生不到場監督營造業者按圖施工，致建築師未實際對大樓施工過程進行監造，施作現場無建築師可查核建築材料之規格及品質，導致工程施作期間材料、施工發生嚴重錯誤時，未能及時發現。

不過吾居吾宿大樓建造完成時間為1996年11月4日，花蓮地檢署認為被告謝長利、曹雲生等人縱涉犯違背建築術成規罪嫌，顯已逾10年追訴權期間，自應為不起訴之處分；被告林姓土木技師已死亡，亦應為不起訴處分。

花蓮市國盛六街白金雙星、吾居吾宿大樓因地震塌陷成了危樓，花蓮縣政府請包商進行拆除作業。(記者王錦義攝)

