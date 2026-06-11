獨家／花蓮2.7億營養午餐爆弊案 副縣長顏新章列貪污被告...檢方秘密約談到案
花蓮政壇投下深水炸彈！總預算高達2.7億元的校園「免費營養午餐」政策驚傳官商勾結，廉政署與檢調單位日前發動突襲搜索後，案情再度有重大突破。據指出，辦案人員為釐清是否有幕後黑手操縱招標遊戲規則，已將花蓮縣副縣長顏新章列為貪污案被告，並於今日秘密約談到案，震驚地方政壇！
這起震撼花蓮的教育預算弊案，起源於2023年營養午餐招標。檢調掌握關鍵情資，原本有7家廠商投標，因第7家業者資格不符，縣府高層竟涉嫌採取「先廢標、後變更、再重招」的離譜手段，刻意刪除「5年優良條款」等核心門檻，直接將2.7億大標案化整為零拆成10個標案，形同為該特定廠商「量身打造」過關，涉嫌圖利。
事實上，上月檢調首波行動中，已將國民黨籍縣議員吳東昇、教育處前科長及涉案廠商共6人，分依貪污罪嫌諭令5萬至30萬元交保。
如今火勢正式延燒，花蓮地檢署今天秘密以被告身分，約談副縣長顏新章到案。顏新章當年是由前縣長傅崐萁親自從警界延攬入府，傅卸任後，顏持續高升，從消防局長、秘書長一路做起，如今擔任現任縣長徐榛蔚副手。檢方約談顏新章的動作，恐將掀開花蓮執政核心最黑暗的潘朵拉盒子。
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