【獨家】花防部志願役中士移地訓練猝死 家屬控軍隊延誤送醫拖19個月仍無真相

張姓士官在軍營猝死，死因為「心因性休克」，由心臟肥大與冠狀動脈明顯粥狀硬化導致。（家屬提供）





陸軍司令部所屬花東防衛指揮部戰車營，2024年6月挑選多名志願役士兵前往彰化砲測中心進行「移地實彈射擊訓練」，竟發生張姓中士猝死憾事，詳細調查報告至今仍未出爐！張姓中士家屬向《上報》記者控訴，花防部派出隨隊訓練的醫務士在張姓中士首次胸痛昏迷時，除了未依照軍隊規定通知家屬、未至具有心臟內科的醫院檢查外，隔週張姓中士第二次昏厥時，又錯過「6分鐘黃金搶救」時間。此外，家屬向陸軍指揮部提出國賠告訴也遲未開庭，讓張家苦等19個月仍等不到愛子死因真相。

移地訓期間突感左胸疼痛 二度求助醫務所竟大門深鎖

政府近年來為提升國防實力，除編列預算購買先進武器、推動國產軍武等政策外，也積極訓練國軍作戰能力，各軍種每年安排多次移地實戰訓練，盼加強軍官士兵的應變速度。2024年6月，花防部戰車營120迫砲排前往位於彰化縣田中鎮的「陸軍砲兵部隊測考中心砲測陣地（埔尾營區）」，進行為期14天的兵科基地訓練，實施檢驗射擊、彈幕射擊、臨機目標轉移射擊、擴張戰果射擊和火力掃蕩等射擊課目，強化官兵臨戰能力。

然而，一位由花防部派出參與移地訓練的張姓中士，6月26日晚間在寢室內休息時，突然昏倒抽搐、呼吸中斷且心跳紊亂，雖然鄰兵發現後下樓呼叫救援，經由營區內救護車移送彰化仁和醫院搶救，最終仍診斷心肌梗塞宣告不治。張姓中士家屬向《上報》記者控訴，張姓中士早在心肌梗塞發作前一週，6月18日就感到身體不適，曾傳訊向女友表示左胸悶痛、呼吸困難，待上午公務處理完畢後，希望前往營區內醫務所尋求協助。

孰料，張姓中士18日下午2點前往埔尾營區測考中心醫務所求治時，醫務所竟大門深鎖，理應在內執勤的人員也不見蹤影，張姓中士只能強忍疼痛返回崗位繼續處理公務，苦撐1小時後疼痛加劇，向上級長官反應後躺下休息。等待3小時後，張姓中士於下午5點再次前往醫務所求助，但大門仍緊閉、無人在內，迫使張姓中士只能服用止痛成藥，希望能暫時減緩胸痛。

中士心臟痛到倒地昏厥 家屬不滿軍方選錯醫院低估病情

隔日上午8點，張姓中士胸痛症狀不但並未好轉，甚至突然昏厥倒地長達1分鐘，所幸隨後自行清醒，與花防部派出隨隊訓練的林姓下士醫務士共同外出檢查。然而家屬質疑，林姓醫務士在聽完張姓中士病況描述及昏厥經歷後，第一時間竟沒有依照《陸軍官兵重大傷病狀況處置標準》通知親屬，也未前往具有心臟內科診療能力的彰化秀傳醫院，而是選擇檢查器材不足的私立仁和醫院，造成錯判病情嚴重程度、張姓中士無法獲得即時治療的情況。

家屬續指，仁和醫院初診為「心臟肥大跟脂肪肝」，叮囑陪同就醫的林姓醫務士應按時量測張姓中士血壓、追蹤身體狀況，若持續不適就須轉往具備心臟內科診療能力的彰化秀傳醫院或彰化基督教醫院。但從醫院返回營區之後，林姓醫務士卻沒有做任何定期醫檢及追蹤防護措施，導致張姓中士在6月26日晚間6點15分於營區寢室內再度昏厥。

家屬控訴，張姓中士昏迷長達10分鐘後才搭上營區內救護車，晚間6點58分抵達仁和醫院前就已轉為無呼吸心跳的臨床死亡狀態，但林姓醫務士卻完全沒使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）進行搶救，存在重大醫療急救瑕疵。最終，醫院於晚間7點47分宣告張姓中士不治，死因為「心因性休克」，由心臟肥大與冠狀動脈明顯粥狀硬化導致。

家屬控軍營醫療設備簡陋 通報敷衍罔顧人命

「軍人尋求醫療幫助只能依賴營區內的保健室或醫務所，不能隨意離開崗位外出就醫，我兒子依規定前往醫務所卻兩次碰壁，這是國軍正常的醫療編制與流程嗎？」回憶前年軍方來電通知兒子死訊，張姓中士的母親哽咽說道，張姓中士18歲高中畢業後因想要早日分擔家計，選擇不再升學、轉報考國軍二年制技術學院，受訓後分發到花防部服役，就這樣當了10年軍人。

張媽媽質疑，張姓中士發現胸痛欲求助時，連跑兩趟都找不到理當在營區內執勤的醫療人員，首次昏厥自行清醒後，醫務士又帶他前往沒有心臟內科診斷能力的仁和醫院，一再延誤張姓中士就醫途徑，後續也未注意同袍身體狀況，在在顯示軍隊醫療體系存在重大瑕疵和敷衍，「連最基本的通知家屬都未依照規定做到，根本不把我兒子的生命當回事！」

猝死４個月才出檢討報告 花防部：報告完整已交檢方調查

張媽媽怒批，兒子猝死4個月後，花防部才做出初步內部檢討報告，堅稱營區內醫務士的急救處置並無瑕疵，選擇送往仁和醫院檢查、救治也是因為距離營區較近，但針對家屬提問「是否有進行CPR搶救？」要求提供救護車上急救紀錄等，報告中卻隻字未提。張媽媽說，當天向她說明調查結果的花防部政戰官、醫官及法治官，不斷強調軍隊並無疏失，全案已轉給台中地檢署調查，對於案情不便多透露，但在她不斷追問為何沒有通知家屬後，軍方也脫口坦言「確實沒有盡到聯繫告知義務，部隊處理存在瑕疵。」

「軍隊中醫療量能、常識不足，移地實戰訓練人力編配紊亂，種種原因導致我兒子生命消逝，我只想要一個調查後的真相有很難嗎？」張媽媽嘆道，張姓中士猝死至今已經19個月，司法機關遲未開庭，她向陸軍指揮部提出的國家賠償請求也杳無音訊，彷彿一條人命對於國軍而言輕如鴻毛，她現在只希望司法體系盡快調查，讓真相能水落石出，國軍也能徹底改進醫療急救流程，避免下一個悲劇發生。

對此，花防部政戰官李均峰回應表示，張姓中士猝死案件軍方備有完整的時間軸紀錄及調查報告，所有內容都已經交給台中地檢署及桃園地檢署，部隊充分理解家屬的悲痛，將會全力配合司法機關調查。（責任編輯：殷偵維）