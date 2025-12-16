獨家／花1萬8刮中「GK奶油小新」 店員弄壞要求全額退遭拒

台中有民眾到一中商圈玩刮刮抽公仔，一隻限量的GK奶油小新公仔。（圖／東森新聞）





台中有民眾到一中商圈玩刮刮抽公仔，一隻限量的GK奶油小新公仔，總共花了18240元才抽到，結果店員在包裝的過程中不慎損壞公仔，當事人要求店家要全額退費，更指控店家說包裝過程有壞的話，竟然是要客人自己負責。對此《EBC東森新聞》求證店家，店長澄清是被誤會，因為他們沒有在幫客人做回盒的動作，這是客人的責任，他們也願意修復或是直接賠新品，但當事人通通拒絕不接受。

公仔店員工：「主體是這個。」

一隻全新的奶油小新公仔，卡通蠟筆小新結合小木偶的設計，民眾衝著他可愛造型想拚拚運氣，結果卻跟店家槓上。

有民眾到公仔店，花了18000塊抽了這隻奶油小新，但在包裝過程中，這一小角損壞了，她要求要全額退費，就連店家要賠一隻新的給她，她也不接受。

抽公仔當事者熊熊：「GK公仔它是修復品的話，它的價值就會降低。」

昨（15）日晚間7點左右，台中一名自由接案工作者熊熊到一中公仔店，想刮這隻GK奶油小新公仔，一抽是320元，一開始花了10抽都沒中，過沒多久又回來，結果又花了15040元抽了47抽，一共18240元終於抽到。結果在包裝過程中，店員弄壞一小角，她要求全額退費，店家願意修復或直接賠新品，她都不接受。

抽公仔當事者熊熊：「他說我們店員只是好心幫妳裝，那弄壞了當然是由你們買方自己承擔，我愣住啊，我想說這三觀是怎麼回事。」

遭控公仔店黃店長：「我是講說這個東西組裝回去，通常不是我們的責任，我們會請你們要把它組裝回去。（員工）她就覺得這是一個服務，幫客人用好，殊不知可能一個不小心就可能撞到了。」

這款GK奶油小新屬於亮面款，限量199體，每隻都有獨立流水號跟收藏書，市場行情大約7000多。當事人認為已經結帳卻被弄壞，應該是店家責任，而店家願意給補償措施，雙方爭執不下。

遭控公仔店黃店長：「那我們確實跟廠商詢問完了，有一隻全新的，可能不用14天就寄回來了。」

抽公仔當事者熊熊：「因為可以當下拿到，我才會消費，那你如果要事後再買一個新的給我，其實我一開始就不用消費，我網路上直接買一個新的就好。」

台中市主任消保官何怡萱：「商品的毀損狀況程度，還有它的市場價格，來進一步判斷消費者可以主張的權益範圍。」

畢竟屬於抽獎模式消費，有機率中籤問題，而並非直接購買，加上公仔浮動價值，雙方都有機會高額獲利，是否真能全額退費還有待商確。

