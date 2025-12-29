獨家／花33萬買二手改裝車「一堆瑕疵」 車主怒提告詐欺

台中一名林先生今年10月花33萬8千元買了一輛中古車，車廠宣稱全車新品改裝，可以保固還能二手車認證，沒想到開回家2周頻繁出現問題。（圖／東森新聞）



台中一名林先生今年10月花33萬8千元買了一輛中古車，車廠宣稱全車新品改裝，可以保固還能二手車認證，沒想到開回家2周頻繁出現問題，避震器嚴重漏油，林先生自己花2萬4千元更換，後續又發現車子不對勁，開去另一間修配廠，一檢查發現，大樑凹陷變形、左劍尾也重新焊接過，他懷疑根本就是買到重大事故車一堆瑕疵，果然花3千元進行中古車認證，但主結構受損認證不了，他向業者反應，業者卻只願用售價買回，讓他氣到提告詐欺。

其他車廠業者：「這梁頭都凹進去了。」

手機伸進車內拍到大樑明顯凹陷，車體結構出問題的地方，不止這。

其他車廠業者：「它不會回彈耶。」

避震器拆下來被黑油覆蓋，用盡全力向下壓不會回彈，讓林先生超傻眼，質疑根本是重大事故車。

控二手車廠無良林先生：「我就找我的朋友，因為我發現他們做事其實，沒有那麼的積極，我也怕說今天他可能，不是一個真的很有良心的二手車廠。」

今年10月，林先生在臉書上看見台中烏日一間二手車行販售這輛14年車齡的日系車，原售價26萬8千元，但業者強調零件都是全新品，還能保固跟認證，雙方協調後最終33萬8千元成交，卻沒想到買2周頻出問題。

控二手車廠無良林先生：「前面大梁有歪，水箱架那邊有更換過，劍尾的部分，焊點的部分也全部都消失。」

避震器壞了車不能開，林先生花2萬4換新才發現，除了避震，右劍尾還是原廠焊點，但左劍尾的原廠焊點已經不見位置偏移，大樑變形擋風玻璃破裂，板金受損左前車燈不亮，問題一大堆，繞到車尾查看，尾翼裂開、排氣管還破洞。

控二手車廠無良林先生：「問他說你確定這台車，是不是可以認證的，他還跟我說可以，後面我自己去聯絡，做二手車的朋友，請他去幫我安排中古車認證，結果出來這台車是沒有過的。」

打開合約一看，是否曾發生重大事故的欄位勾著否，但劍尾受損車體大樑變形，就是被認定為重大事故車，林先生拿著合約，向車廠理論卻得到這回應。

控二手車廠無良林先生：「因為我購買這台車，是有貸款的，那今天毀約方是你，你卻跟我說，你只願意用這個原車價去收回，我覺得一點都不合理，違約金加利息（損失），大概要10多萬，對我來說很不划算啊。」

雙方喬不攏林先生朋友，看不下去將事件PO網，引發討論。實際詢問業者，他們不願回應，只私下透露，願意用出售價將車買回，同時對車主提告妨害名譽，而林先生也對業者提告詐欺，雙方撕破臉對簿公堂。

