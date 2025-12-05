獨家／英特爾陳立武內憂外患仍親飛這地 與美超微將合作？證據曝光

財經中心／李宜樺報導

英特爾執行長陳立武（左5）在美超微共同創辦人、董事長暨執行長梁見後（左3）的帶領下，參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地，雙方合作火花引熱議。（圖／翻攝自美超微臉書）

英特爾（Intel）近來風波不斷，從處理公司新任的執行副總裁羅唯仁遭前公司台積電控告一事發酵，到高層突然喊停網通事業部（NEX）出售計畫、4日股價暴跌7.45%，一度淪為美股最大輸家。但執行長陳立武顯然沒被這些動盪擊退，反而像是「把所有煩惱拋腦後」，親自飛往美國加州聖荷西，現身台裔企業家梁見後的美超微（Supermicro）AI伺服器基地，外界驚呼：「這是Intel要與美超微合作了嗎？」

廣告 廣告

英特爾執行長陳立武（左3）在美超微共同創辦人、董事長暨執行長梁見後（左1）的帶領下，參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地，雙方合作火花引熱議。（圖／翻攝自美超微臉書）

陳立武親訪梁見後 AI伺服器線畫面曝光

Supermicro官方社群公布數張罕見內部照片，畫面中陳立武與創辦人梁見後並肩而行，走訪AI伺服器製造區、液冷測試間及高效能運算（HPC）設備線。兩人邊走邊談，神情投入，現場更有多名工程主管隨行解說，被解讀為Intel與Supermicro雙方高層洽談AI伺服器合作的重要時刻。

英特爾執行長陳立武（右1）在美超微共同創辦人、董事長暨執行長梁見後（左1）的帶領下，參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地，雙方合作火花引熱議。（圖／翻攝自美超微臉書）

NEX喊停後 Intel轉向AI伺服器布局

英特爾日前突然喊「不賣NEX、改留整合」，雖有助於強化內部雲端與AI協同架構，但市場原期待的「分拆重估」題材破滅，導致股價單日重挫3.26美元，收在40.5美元。儘管短線失血，Intel仍積極尋找新成長曲線，此次拜訪Supermicro，被業界視為AI伺服器布局的新開端。

英特爾執行長陳立武（前排右1）在美超微共同創辦人、董事長暨執行長梁見後（前排左1）的帶領下，參觀美超微美國加州聖荷西AI伺服器基地，雙方合作火花引熱議。（圖／翻攝自美超微臉書）

英特爾台灣連結 再成焦點

梁見後出身台灣，如今掌管全球AI伺服器龍頭之一，此次與Intel高層公開同框，不僅象徵美超微與Intel的AI聯盟漸具雛形，也讓台灣工程實力再次成為美國科技戰略的關鍵一環。Intel高層此次罕見現身，被外界視為雙方可能在AI伺服器或液冷資料中心解決方案上「結盟前兆」，後續合作有待觀察。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

錢變得不重要？打臉馬斯克 黃仁勳揭AI真正紅利：萬物免費

錢多到花不完！輝達狠砸百億擴大CUDA生態系 股東坐等股利大紅包

Joeman坦承台積電曾買在高點被笑爛 上吳淡如節目曝靠1心法逆襲暴賺

AI霸主也怕輸？黃仁勳：33年來「每天醒來都怕倒閉」 真相太催淚！

