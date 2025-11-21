獨家／范姜淪商案配角 「整天在家打電動」成壓垮婚姻最後稻草

粿粿和范姜目前確定轉往私下協商，不再對外發言。（本刊資料照）

粿粿在自拍婚變風波的影片中，提及婚姻中6到8成的家用都是她出錢，當范姜想要投資時也全力配合。不過，據悉壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩也都是交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。

粿粿指出，「我都盡我所能的想辦法，可以幫你省錢就省錢，你想要投資的時候我也借錢給你，投資的本我出，然後你拿走利潤。」；而范姜過去多次提離婚，她都沒答應，直到今年才第一次開口，因為在金錢和育兒上都讓她覺得婚姻已經無法走下去。

范姜彥豐於2011年參加《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道，隨後成為品牌秀場的常駐模特兒。先前有凱渥內部人員透露，他是公司產值極高的主力模特，是因為粿粿想要夫妻一起打造事業才不再續約凱渥。

也有一說，范姜是因為凱渥幫他接到的工作並不多，他才會決定投入和粿粿共同經營的自媒體與品牌，但廠商大部分想找的業配合作對象都是以粿粿為主，才會落得范姜成為經常無所事事的狀況。

