獨家／茶行牆掛「天下太平」疑遭組織教唆開槍 警告味濃

茶行大門、落地窗玻璃出現21處彈孔。（圖／東森新聞）





今天（5日）上午10點多，台中太平中山路一間茶行遭人開槍，嫌犯是一名17歲少年，帶著一把長槍朝茶行掃射連發，導致大門、落地窗玻璃出現21處彈孔。遭槍擊的太平這間茶行，去年11月份剛開幕，採獨棟式氣派裝潢，經常有名車出入。附近鄰居表示，深夜都會聽到許多改裝車的噪音，也有許多年輕人出沒。這回出現17歲少年開20搶掃射後自首，不排除背後有集團組織指使。外界更指出，並非酒後口角那麼單純，茶行紛爭恐怕涉及幫派利益糾葛。

在茶行外拍攝短影片，一走進來，裡頭裝潢新穎，獨棟高挑設計，兩層樓整體看起來相當豪華氣派。茶行人員：「到底是你在面試我，還是我在面試你，我問你，有跟過公司嗎？」

影片內容以「面試」為主題，不過畫面中不難看出，這名疑似茶行神秘老闆相當有份量，而茶行內牆上高掛一幅書法，寫著「天下太平」，讓人不免多了幾分遐想。

附近民眾：「晚上這邊很吵，車子都是改裝車，砰砰砰這樣，全部都是年輕人，刺龍刺鳳的。」

被開槍的茶行，Google店家營業時間只有星期日上午11點到下午6點，其他都是休息日，17歲少年特地選在休息日上午，並非最多人的時候，狠狠掃射20槍。知情人士認為，尋仇的警告意味濃厚。

實際上這間茶行去年11月份才剛成立，當時隆重開幕，還特地送禮給附近的鄰居，沒想到短短3個月，就遭人惡意的攻擊。

事發後，茶行有2名男子曾進入到內部，疑似茶行內的人員與17歲槍手有恩怨。不過進一步詢問，茶行人員表示並不認識對方。

記者vs.茶行人員：「（會不會找對方賠償），不會不會，（有認識嗎）， 不認識不認識。」

雙方究竟有什麼深仇大恨 不得而知，只是資深警官透露，通常茶行的紛爭會鬧到開槍示威，不太像是酒後口角而已，不外乎就是牽涉到幫派的利益糾紛。

通常組織會找未成年人士先替他安頓好家事，由他出面開槍再自首，既能達到警告意圖，還能換來減刑，完全在考驗年輕槍手的忠誠度，一切看似突襲開槍，其實後續早已安頓妥當。真正的幕後藏鏡人到底是誰，才是檢警要追查的重點。

