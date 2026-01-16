獨家／「菜王」崩盤一斤跌破10元 農會推發票換菜挺菜農

記者岩祐安、蔡宇智、粘菀瑄／新北報導

被稱作「菜王」的高麗菜從去年11月開始產量過剩，一斤10元上下的狀況已經長達近3個月，不少農民賣一顆賠一顆，全台發起收購救農民活動，板橋農會就採購千箱虎尾高麗菜，憑2張發票就能兌換一顆高麗菜，450箱一天就被換光光。

全台發起收購救農民活動。

農會人員：「你好，兩張發票換一顆高麗菜喔。」

高麗菜不用錢，兩張發票就能換，不少人聽到消息都來替冰箱加菜。

民眾：「我今天這個已經是第二次來拿了，早上來一次，兩張發票換一顆，做愛心也有利自己的飲食，這很不錯。」

民眾：「鄰居打電話給我說農會這裡有在換高麗菜，拿發票來換，很大顆欸！」

高麗菜產量過剩，一斤10元上下的狀況長達近3個月。

用發票換高麗菜這麼好康，就在板橋農會大門口，消息一曝光樓頂招樓下，450箱一天就快發光光。

板橋區農會總幹事李佩玲出面說明。

板橋區農會總幹事李佩玲：「因為受到暖冬影響，產地價格高麗菜一斤跌破10塊，很多農民都血本無歸。」

菜價表。

總數量超過22公噸的高麗菜一共1125箱，除了回饋板橋人還要做愛心，因為葉菜類價格創新低，俗稱高麗菜的甘藍16日批發價一斤剩10元，較去年同期重挫超過七成，大白菜更是跌到7元，青江菜、小白菜同樣銅板價，之前進口1台斤要價90到120元的貴桑桑結球萵苣，更是掉到一斤只要18元。

菜市場達人廖炯出面說明。

菜市場達人廖炯：「現在所有的葉菜類在現在這個季節都十分的便宜，就是喜歡吃什麼都可以買什麼，那唯一比較注意的是現在的價格比較高的反而是夏季蔬菜，比如說像現在空心菜現在一斤都還要50－60元，萵苣就是我們現在所謂美生菜，你買三顆才等於之前一顆的價錢。」

全台推動發票換高麗菜活動。

葉菜類價格跳水，生鮮賣場也很佛，蔬菜區標價19元到38元不等，不少菜農嘆這波賠本賣，台中推出親子活動免費領，台南里長自買力挺送里民，高雄監理所也有免費送，預估菜價在農曆春節左右陸續回穩，菜籃族想要撿便宜趁現在。

