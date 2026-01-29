獨家／菜販撞斑馬線上行人 稱「陽光強烈、她穿白衣反光」
新北市一名菜販開車轉彎，撞到斑馬線上行人，不只被開罰7200元，還得吊扣駕照12個月，讓他生計受到影響，因此他提起行政訴訟，主張當時是下午陽光刺眼，再加上行人穿白色衣服，造成反光，才會導致不易辨識，他還強調沒有撞到人。但法官不採納，裁定駁回。
綠燈亮了，汽車緩緩起步，才往前開沒幾公尺，就跟行人發生碰撞。女子摔倒在地，迅速爬起來；車輛則倒退嚕了幾步再往前開，雙方就這樣在路中央發生爭執，劉姓女子因此受到輕傷。
警方則認為蔡姓駕駛行經路口處，沒有暫停禮讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，已經違反道交法第44條第4項舉發在案，除了事後挨罰7200元罰鍰之外，還吊扣駕照12個月，更被要求要上道路交通安全講習。他指稱平常都在市場賣菜，不能開車對他造成巨大的影響，因此提起行政訴訟。
蔡姓駕駛主張，案發在下午時段，陽光角度強烈，左轉時受到日光直射。加上行人穿著白色衣物，並低頭滑手機，造成反光效果，使得不易辨識，強調已經低速行駛，小心進入巷道，沒有「未注意行人」的情形，甚至主張行人是被嚇到跌倒，不是被撞到。對此法官不採納，駁回行政訴訟。
重回事故現場，在新北市三重三和路四段和382巷巷口，《EBC東森新聞》實際觀察，這裡車流量並不小。如今這個路口也已經增設防撞桿和槽化線，避免車輛轉彎切西瓜，更要防範A柱死角，也提醒駕駛要注意冬天裡的太陽。
專家說，秋分以後到冬至，太陽都在南半球，往北半球照射的時候，陽光角度特別低也比較平，因此逆光時會格外刺眼。只是無論什麼原因，開車騎車經過馬路，都得多一分留意，違規罰錢事小，如果發生事故得不償失。
東森新聞關心您
違法行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
駕駛注意！斑馬線「黃色格子」作用曝 沒做1事恐罰6千
疑逆光看不到！ 雲林2車左轉 險撞斑馬線「母嬰」
獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命
其他人也在看
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 17則留言
平價版 Jeep Wrangler 特仕亮相！黑化風格提升質感 依然維持實惠售價
Jeep Wrangler 是相當經典的美式硬派越野 SUV 代表，也是 Jeep 重返台灣之後的首發車款，提供 Sahara、Rubicon 雙車型選擇，並開出 209.8～239.8 萬元的預售價格。在台灣也有販售的印度汽車品牌 Mahindra 旗下 Thar Roxx 越野 SUV 則因為酷似 Wrangler 的造型設計而被稱作平價版 Wrangler，在印度當地享有相當高的銷售人氣，近日也追加推出 Star Edition 特仕版，當地售價為 178.5 盧比起，約台幣 60.8 萬元，仍維持實惠親民的入手門檻。自由時報汽車頻道 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
Tiguan 終於不用孤軍奮戰了？Volkswagen 第二代 T-Roc 台灣現蹤，1.5 eTSI 動力規格引進機率高！
近年來積極佈局休旅陣容的 Volkswagen，在台灣市場即將迎來關鍵的戰力更迭。日前有熱心網友在台灣街頭捕獲一輛掛著試車牌的白色休旅車，雖然車尾並未張貼型號銘牌，但從那鮮明的貫穿式 LED 尾燈組與新款發光廠徽，不難判斷這正是第二代大改款 T-Roc。2GameSome ・ 22 小時前 ・ 發表留言
RAV4的中央扶手也太有趣了吧
全新第六代RAV4的中央扶手非常的特別，既能從右邊開啟，也可以從左邊開啟，甚至可以拆下來反過來裝。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【有片】桃園捷運綠線北段今年底通車 列車測試首次完整行經高架與地下段
桃園市長張善政昨（28）日下午前往蘆竹區，視察桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。張善政表示，此次列車測試迎來重要里程碑，自坑口站至藝文特區站共7站，列車首次完整行經高架段與地下段，象徵綠線測試範圍與工程進度均邁入嶄新階段，對後續通車目標具有指標性意義。 張善政指出，過去一段桃園電子報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
Audi A6 Avant TFSI 150kW試駕｜最美旅行車如何在電動浪潮中堅持優雅？
2026年台灣豪華中大型旅行車市場，Audi A6 Avant TFSI 150kW的存在，本身就帶著一點「逆風而行」的意味，尤其是在品牌已推出造型前衛、電能科技滿載的 A6 Avant e-tron 之後，這款傳統燃油動力的旅行車，是否仍具備存在的價值？Yahoo汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
裕隆集團獲利大滿貫 2025上市公司全賺
裕隆集團挺過雙稅（關稅、貨物稅）亂流，旗下各上市公司2025年有望全數獲利，展現營運韌性。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮近日定調，2026年經營策略將以務實穩健經營為主軸，全力推動「品牌重塑」、「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務」的產業價值鏈整合，各公司樂觀今年業績穩增。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
日本2025年進口車數量創新高！Suzuki Jimny五門與多款印度製新車是關鍵
根據日媒統計，2025年共有111,513輛由日本車廠在海外生產的車款，回銷進口至日本市場，年增幅達19%，不僅連續成長，更一舉超越1995年創下的107,092輛紀錄，寫下近30年來新高。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輪胎會自己回報路況？輪胎不只影響操控、連油耗都管得到
當多數人還把輪胎視為消耗品時，倍耐力已經把它變成「會回傳數據的智慧裝置」。這款被命名為「賽博輪胎（Cyber Tyre）」的新技術，能即時監測輪胎健康與路面狀況，並將資訊直接回饋給車輛系統，讓車不只是靠感覺，而是靠數據在跑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／AMG C63四缸策略翻車？賓士靠這輛新車止血
賓士近日低調預告一款神秘新車，主角看似是高性能CLE雙門跑車，但定位顯然不只是一輛普通的AMG。從官方語氣與測試曝光來看，這輛新作極可能成為第二款Mythos系列車型，鎖定超豪華、小量生產市場，直接拉開與量產AMG的距離。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
休旅車逆向開飆罵騎士逼讓路 網怒：應檢舉
台南安定一名機車騎士。在南133號鄉道停等紅燈。前方一輛白色的休旅車逆向開來，打開車窗飆罵騎士要他讓路，最後是強行通過，整個逆向違規的過程都被錄了下來。也讓網友批評這名休旅車駕駛真太誇張，一定要檢舉他。 #休旅車#逆向#紅燈東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人咧? 竹山遊覽車自撞電桿 警到場車上竟空無一人
中部中心／張家維 南投報導南投竹山通往杉林溪方向，29日上午發現一輛遊覽車撞到電線桿，車頭擋風玻璃破裂，電桿歪斜，但奇怪的是，車內沒人，連司機都消失不見，甚至一開始還連絡不到人，直到下午23歲的潘姓駕駛，才在父親陪同下到案說明，表示是和同為大型車駕駛的父親上山練車，不慎自撞。遊覽車撞在電線桿上，車頭撞得保險桿破裂、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，左前輪懸空，差一點掉到山坡。遊覽車撞到電線桿，警消獲報，擔心有人受傷趕往，但一到場，卻發現車內空無一人，連司機也不見蹤影。遊覽車跨越雙黃線，撞到對向電線桿，電桿被撞得傾斜45度、旁邊一棵樹木也被撞斷，遊覽車內座位空蕩蕩，看得出車禍當時應該是沒有乘客，不過連駕駛都消失無蹤就奇怪了！警方一開始還連絡不到人，只好先拖吊排除障礙。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度消失神隱（圖／民視新聞）駕駛人不見了，直到下午23歲的潘姓司機在父親陪同下，從苗栗回到南投竹山，到案說明，同為大型車駕駛的父親說，是他帶著兒子上山練車，不慎自撞。遊覽車撞電線桿 左前輪懸空差一點掉到山坡 險象環生（圖／民視新聞）48歲的潘姓父親表示，自撞車禍發生在29日上午約九點多，事發當下他身體不適，與兒子攔車下山，手機一度遺落現場所以失聯。時隔5個小時到案說明，警方對聲稱當時開車的潘姓兒子實施酒測，酒測值為零。車禍當下沒有報案，時隔5個小時才到案。確切的肇事原因與責任警方進一步詳細調查。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度神隱 ５小時後到案說明 酒測值為零（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：竹山遊覽車自撞電桿險掉山坡 警到場車上竟空無一人 更多民視新聞報導好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅低血糖昏過去!男昏厥自撞分隔島 警破窗搶救民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中華汽車協助永齡基金會200台行動交通車啟動全齡移動照護
中華汽車不僅是商用車主的好夥伴，更是社福團體不可或缺的好幫手。中華汽車憑藉多元車款與靈活運用特性，承接各類社福單位的使用需求，提供最安全且完善的移動照護。2026年，永齡基金會以「寒冬送暖」為號召，啟動大規模的公益贈車行動，以全齡照護為核心訴求，組織「永齡愛心大車隊」。這支車隊逾200台行動交通車，將提供給200個社福單位全方位的支援與服務，受贈對象涵蓋高齡長者、身心障礙人士及兒少等社福機構。此次採購的中華三菱車款橫跨商用與乘用領域，包含OUTLANDER、ZINGER、COLT PLUS、J SPACE以及DELICA等多種車型，採購金額逾NT$2億元，創下台灣大規模公益贈車的首例。Zeek玩家誌 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
福斯Golf MK2與MK8安全差異有多大？歐洲撞測機構實際測試結果讓人驚呆
在汽車安全科技飛快進步的今天，老車和新車的差距有多大？德國測試機構 Dekra近日就以Volkswagen經典車款Golf作為對比，將一台1980年代的Golf MK2和現行Golf MK8放上撞擊台，結果震撼！老款車在相同條件下幾乎完全潰縮，生還機率近乎零；反觀最新的Golf MK8，車體結構依舊完整，車內乘員只可能受輕傷。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣預計下半年推出，BMW iX3 歐洲開始交車、入門和高階車型今年陸續報到
去年 9 月在 IAA 2025 慕尼黑車展前發表的 BMW iX3，報導指出近日終於在歐洲市場開始交車。這款純電休旅頗受歐洲消費者青睞，已成為 BMW 在歐洲最受歡迎的純電車，後續 iX3 也將在今年推出更多車型選項。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Ferrari Amalfi登台呈現躍馬輕鬆優雅藝術的極致典範
Written by: Bear從Ferrari Roma的優雅與完美比例出發，賦予其更大膽的個性。設計過程極為複雜，需要設計師、虛擬與實體模型師、色彩與裝飾專家，以及技術管理與空氣動力學等部門間持續對話與協作。最終呈現出一款兼具美感、優雅與原創性，同時符合所有技術與法規要求的設計，最後結合高性能、2+乘坐多功能性與精緻美學完成了Ferrari Amalfi。所以Amalfi並非是Roma的小改款，而是優雅再進化的全新車型。因此，Amalfi的命名正是來自優雅的義大利阿瑪菲海岸。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Opel重返台灣三週年推感恩祭活動，Combo化身福祉車同步認證中
德系汽車品牌Opel自重新回歸台灣市場以來已滿三週年，因此為感謝消費者的支持，Opel總代理歐吉汽車即日起正式啟動「三週年感恩祭」活動，從試乘體驗、購車優惠到售後服務與租車方案全面加碼，不僅回饋現有車主，也希望吸引更多消費者實際感受Opel品牌魅力。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
高雄路竹大貨車煞車不及 釀6車連環撞、1傷
高雄市路竹區高科聯絡道下復興路，今（28）日10時46分許發生多車追撞事故，一輛大貨車疑因煞車不及追撞前方車輛，連續波及6車肇事。警方獲報到場排除狀況，所幸無嚴重傷亡，詳細事發過程仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台2線深夜驚魂！2曳引車爆車禍 蔬菜、礦泉水全噴了
新北市台2線濱海公路貢寮路段27日晚間發生一起重大交通事故，兩輛大型曳引車在行駛途中發生擦撞，造成其中一輛載滿蔬菜與礦泉水的貨櫃翻覆，貨物散落於路面，範圍超過百公尺，導致交通一度受阻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／日產Ariya太陽能概念車 一天補23公里
愛玩車／日產Ariya太陽能概念車 一天補23公里EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言