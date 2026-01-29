獨家／菜販撞斑馬線上行人 稱「陽光強烈、她穿白衣反光」

菜販主張當時是下午，陽光刺眼，再加上行人穿白色衣服，造成反光。（圖／東森新聞）





新北市一名菜販開車轉彎，撞到斑馬線上行人，不只被開罰7200元，還得吊扣駕照12個月，讓他生計受到影響，因此他提起行政訴訟，主張當時是下午陽光刺眼，再加上行人穿白色衣服，造成反光，才會導致不易辨識，他還強調沒有撞到人。但法官不採納，裁定駁回。

綠燈亮了，汽車緩緩起步，才往前開沒幾公尺，就跟行人發生碰撞。女子摔倒在地，迅速爬起來；車輛則倒退嚕了幾步再往前開，雙方就這樣在路中央發生爭執，劉姓女子因此受到輕傷。

廣告 廣告

警方則認為蔡姓駕駛行經路口處，沒有暫停禮讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，已經違反道交法第44條第4項舉發在案，除了事後挨罰7200元罰鍰之外，還吊扣駕照12個月，更被要求要上道路交通安全講習。他指稱平常都在市場賣菜，不能開車對他造成巨大的影響，因此提起行政訴訟。

蔡姓駕駛主張，案發在下午時段，陽光角度強烈，左轉時受到日光直射。加上行人穿著白色衣物，並低頭滑手機，造成反光效果，使得不易辨識，強調已經低速行駛，小心進入巷道，沒有「未注意行人」的情形，甚至主張行人是被嚇到跌倒，不是被撞到。對此法官不採納，駁回行政訴訟。

重回事故現場，在新北市三重三和路四段和382巷巷口，《EBC東森新聞》實際觀察，這裡車流量並不小。如今這個路口也已經增設防撞桿和槽化線，避免車輛轉彎切西瓜，更要防範A柱死角，也提醒駕駛要注意冬天裡的太陽。

專家說，秋分以後到冬至，太陽都在南半球，往北半球照射的時候，陽光角度特別低也比較平，因此逆光時會格外刺眼。只是無論什麼原因，開車騎車經過馬路，都得多一分留意，違規罰錢事小，如果發生事故得不償失。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

駕駛注意！斑馬線「黃色格子」作用曝 沒做1事恐罰6千

疑逆光看不到！ 雲林2車左轉 險撞斑馬線「母嬰」

獨家／駕駛不知前車撞到斑馬線上行人 「繞過去」輾到奪命

