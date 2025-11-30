獨家／華山簡單生活節封園也「封廁」！ 民怨：繞半天

華山簡單生活節封園也「封廁」，引發民怨。（圖／東森新聞）





每到周末假期，華山文創園區都會湧入大批親子客來走走，但這兩天剛好碰上簡單生活節，更湧入歌迷們追星。但一般的民眾就不滿，主辦方為了辦活動，把園區部分區域封閉，一處超過20間的廁所都不給上，想如廁還得繞來繞去，而且越晚排隊人也越來越多。

頂著沙啞嗓音連唱9首歌曲，超級天后林憶蓮睽違9年來台開唱，地點就選在華山。兩年舉辦一次的簡單生活節，週末兩天盛大展開，不過想聽可得買票入場。工作人員：「裡面都需要報名才可以進入喔。」

但就有民眾不滿，假日親子客本就多，園區裏頭這處超過20間以上的廁所竟然還不給進，認為主辦單位把收票的入口設在公廁前，要是沒參加活動，工作人員會直接攔下。

民眾：「不應該封，那邊不是公共區域嗎，我第一次知道它會封耶。」

民眾：「很麻煩啊，還跑來這邊很遠耶，我剛走到另一邊也被封住了，所以才繞來這邊。就先在這裡找看看，那如果真的（找不到），再去捷運站看看。」

在看看靠近北平東路的外圍區，也只有兩個流動廁所，攤開華山園區地圖上，共有四區廁所，封園範圍包括市民大道那側的草坪區，其中包含兩區廁所也被畫分在管制區域，未付費暫時無法用；至於另外兩區的公廁，民眾能正常如廁。

但其實面對入口處的右側有一處化妝室，包含男女都有，走了大約30秒之後，經過入口處，快閃店旁邊包含一樓跟二樓，也都有公共廁所可以使用。

只不過隨著時間越來越晚，傍晚如廁人潮也變多，主要的入口處也慢慢開始排隊，二樓的廁所人潮也排到樓梯口。對此主辦方回應，場地是合法租用，除了光點那棟廁所之外，其他的華山廁所都不在活動場內。一場原本音樂盛典，如今卻因封廁做法，意外掀起爭議。

