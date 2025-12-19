獨家／華航交通車國道1號台北段追撞4汽車 現場車流紫爆回堵5公里

中部中心 / 中部綜合報導台中東海商圈附近，巷弄多街道狹小，機車停車位不好找，一條被當地學生俗稱炒飯街的巷弄，出現一輛轎車開進巷子內，加上路旁違停摩托車多，駕駛只能緩慢前進，導致後方行人和機車嚴重堵塞。轄區警方表示，該條巷弄車輛本來就能通行，但紅線不能停車影響交通，會加強取締。東海商圈炒飯街機車違停多 轎車入內只能龜速前進。（圖／翻攝畫面） 白色轎車勇闖東海炒飯街，但出現大塞車，兩邊都是障礙物，轎車怕擦撞，龜速緩慢前進，但後方站了20-30人，還有不少機車也等著想過。時間發生在18日晚間7點多，監視器畫面拍到，轎車緩緩開在東海大學商圈，同學俗稱的炒飯街，但小巷真的有夠小，白色轎車後面行人越來越多，還有摩托車也一輛一輛靠過來，但在車輛前方，也有機車要往前，好幾位騎士見苗頭不對，還是趕緊轉彎掉頭，以免進退兩難東海商圈巷弄狹小若是出現違停車 就會造成車輛緩慢前進的狀況（圖／翻攝畫面）巷子有多窄，垃圾車要前進，清潔隊員還得下車挪車，才有辦法讓大型垃圾車和回收車往前，當地商家說，巷弄有畫紅線，就是不能停車，警察也會來開單。2020年9月在東海別墅曾發生過氣爆釀成四死悲劇，發生地點就在狹小的巷弄內，當時車輛違停，也引發討論。東海商圈巷道多又小，學生機車族更是不少，車位一位難求，導致違停嚴重，出現車輛前進，卡卡場面，人和車都塞到爆。原文出處：台中東海「炒飯街」機車違停多！ 轎車鑽進卡住、後方人車塞爆 更多民視新聞報導搶拍仙草花秘境！ 彰化賞花人潮爆滿＂交通亂象多＂桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生反跨境鎮壓行動 明居正：國際社會年年喊話「不要動台灣」

