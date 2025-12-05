獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了

華視9月驚爆一名資深已婚台語男主播，事隔兩個月，華視於今日正式公布懲處決議。（圖／報系資料照）

華視9月驚爆一名資深已婚台語男主播，長期以露骨、逾越分際的言詞及行為騷擾女同事，造成對方身心受創，最終向勞工局提出申訴。男主播當時仍稱「只是對方主觀感受」，否認有任何冒犯意圖，華視當晚立即發聲明強調性騷擾零容忍，若有屬實將嚴懲不貸，並下令該名男主播全面停播。

事隔兩個月，華視今（5日）正式公布懲處決議。表示該名男主播因個人言行不當，違反公司職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第十三條第七款予以記大過一次。

廣告 廣告

回顧事件，該名具20年資歷的台語男主播，疑似自2019年起便陸續以「想念妳」等曖昧訊息對女同事騷擾，甚至多次暗示要為女方按摩，並以「教學」名義與其進行肢體接觸。期間女方一度向華視前主管求助，卻未獲適當處理，最終才向勞工局申訴。勞工局其後介入，並預計於下週行文華視性平會要求全面調查。

華視先前聲明中表示，公司對職場性騷擾向來「零容忍」，依《性別平等工作法》設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，歷來皆依程序公正處理申訴案件。本案將持續配合調查，若有進一步事證，將依規定從嚴處置；同時也會妥善照顧受害者權益及身心安全。華視強調，未來將持續強化員工的性平教育，打造安全且相互尊重的職場環境，確保所有員工都能在無恐懼的環境中工作。

《時報周刊CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的

清潔員送電鍋給拾荒婦遭判刑！律師戳盲點嘆：已經很寬容了