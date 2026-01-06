獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝

藝人香蕉（王俊傑）分享自己投資華邦電的獲利心情，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」。（圖／攝自IG@bnn0705、IG@sunshine860902）

台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。

香蕉向《中時新聞網》分享選擇華邦電的原因，他坦言，「老實說，華邦電我只知道是記憶體相關，股價不貴，落在20多元的老品牌。這樣的老品牌跟體質，我認為不太容易下市」，他當作資產配置10到15張，正常在一、兩個月內有獲利3萬到5萬就會了結一些，「但如果股價越來越低，我會陸續加碼到40張以內，畢竟越來越便宜。記憶體這種輪值行情，我覺得鎂光燈都有機會照到」。

這2天他在社群分享投資心得，他表示，「短期內最難能可貴的事，帳面從40萬到200多萬，中間不去多想，不是飆的可貴，是自己還在更可貴」，直說「當初買的華邦電35張，均價大概25元，從跌到13元一路漲到90元都沒賣掉，這中間大起大落，能堅持到現在不容易」。

正巧台股在5日站上3萬大關，華邦電股價也創下新高，一度來到96.8元，最後收在95.5元，香蕉也順勢調整持股、停利出場，估計獲利84萬，「全年度的拍攝旅費，完成了。就靠華邦電從13元抱著35張直到今天95元，共出了12張的高點，剛好能搞定一切旅途，每個月出國拍攝的經費，局部獲利後有下落了」，對於這過程的忍耐、等待跟堅持，也算是提早圓夢，他也強調認同「跟著市場走，但生活費要有」，也提醒投資只是工具，生活才是目的。

