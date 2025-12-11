獨家／菲律賓皇家航空故障轉降！「返台延近2天」旅客崩潰

有旅客搭乘菲律賓皇家航空，剛起飛不久飛機就出現異常，緊急轉降到別的機場。（圖／民眾提供）





有旅客搭乘菲律賓皇家航空，剛起飛不久飛機就出現異常，緊急轉降到別的機場。旅客控訴，航空公司也沒說明原因，最後讓旅客苦等好幾個小時，返台行程全被打亂，整整晚了2天才回到台灣的家。

旅客：「這家飛機有問題，我們現在被載到另外一個機場，卡利博機場。」菲律賓皇家航空的班機就停在旁邊，卻只能觀望無法搭，旅客說12/9清晨五點就起床到卡堤克蘭機場，沒想到狀況一堆。

漫長無止盡的等待，因為飛機出現問題，要維修沒那麼快。旅客陳小姐：「等了大概四個小時多，最後航空公司才說，飛機現在修不好，然後幫我們安排飯店就是休息，要等到隔一天的早上八點45才能起飛。」

旅客說12/9起飛後狀況連連，先是往南飛迫降到卡利博機場，之後旅客就是不斷等待，到傍晚才被告知不飛，被安排住宿等隔天，只是隔一天飛機沒修好，能否起飛也不知，直到下午四點半才終於有消息。

旅客陳小姐：「我是覺得說如果飛機老舊，是不是就該汰換了還是怎麼樣，不要用這樣子有問題的飛機來去載乘客。」

等了將近快兩天，返台的行程、工作全被打落，旅客控訴沒有賠償，三餐也很簡易，另外，要從台灣飛往長灘島的班機也同樣出狀況，原本預計9日12:45飛，也不斷延期到12/10的晚間十點後，旅遊天數被迫大幅砍半。

旅遊達人傑西大叔：「菲律賓皇家航空，屬於機隊規模比較小的航空，旗下機隊原本有四台空巴，那現在在帳上還有兩台，只要有任何一台飛機故障，航班營運就會受到影響。」

因為機隊飛機僅個位數，一遇上故障風險很大，過往菲律賓皇家航空公司就曾多次發生過延期、取消，甚至是丟包事件，這回再度出狀況，旅客敗興而歸心是累上加累。

