獨家／萌！北市信義區見「飛鼠」滑翔 居民：入夜常出沒

台北市信義區有民眾在夜晚散步時，親眼目擊一隻飛鼠。 （圖／Threads@chi_yu_qin授權提供）





不是在山區，就連市區街頭都能看到飛鼠！台北市信義區有民眾在夜晚散步時，親眼目擊一隻飛鼠，從路旁的樹上起飛滑翔，一口氣跨越數公尺，降落到對面的樹上，突如其來的畫面，讓民眾又驚又喜。其實近一年來，台北市區很多地方，都有人拍到飛鼠蹤跡，對此動保處表示，因為台北生態豐富，飛鼠的活動範圍，和人類生活圈重疊，因此在住宅區就更容易看到飛鼠。

民眾走在街道上，簡直不敢相信眼前這一幕，一隻飛鼠竟然從樹上起飛，瞬間跨越數公尺的距離，直接滑翔到對面樹上，超萌畫面，讓路過民眾又驚又喜。飛鼠小小助跑後，縱身一躍，四肢張開，在空中短暫滑行，順利落向另一側的樹梢。

廣告 廣告

民眾發現飛鼠的地點就在台北市信義區的松智路上，白天人車往來相當頻繁，雖然現在不見飛鼠蹤影，但民眾透露，只要一到夜晚，飛鼠就會現身活動。

民眾：「看過啊（在哪裡啊），中強公園（象山公園），中強公園就多這邊比較少，（飛鼠）牠都不用看時鐘，太陽下山的時候，很多人會等牠，因為牠好像是，不知道是從對面的山飛過來，好像就這一段路，從這邊飛到另一棵樹。」

台北信義區住戶透露，只要一到夜晚就能看到飛鼠，事實上近一年來，台北市區就有不少民眾陸續目擊大赤鼯鼠蹤跡，像是在6月初，大安區就有民眾發現，疑似飛鼠築巢的痕跡。8月時台北南港花園社區，更有民眾拍到兩隻飛鼠一同休息的畫面，另外也陸續在台北信義區世貿新城公車站，松仁路一帶，以及台北士林的東吳大學都有人拍到。

針對飛鼠出沒，動保處表示，臺北市有豐富的自然生態與綠地環境，讓飛鼠活動範圍，易與人類生活圈重疊，民眾因此較容易在住宅區周邊或公園綠地，發現飛鼠出沒。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

診所半夜警鈴大響遭闖入 警一查禍首竟是「牠」

台灣首枚民間自製火箭 「飛鼠一號」獲准南澳洲發射

台自製飛鼠、玉山衛星升空 今上午10點首次通聯

