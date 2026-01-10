獨家／萬人潦溪？西螺大橋封1年 大甲媽遶境怎過掀議

記者廖宜德、陳逸潔、劉瀚煒／雲林報導

農曆三月「大甲媽遶境」，但必經之路「西螺大橋」封橋整修中，不排除今年還可能出現萬人潦溪的震撼場面。

農曆三月「大甲媽遶境」的必經之路「西螺大橋」。

大甲媽鑾轎在萬人簇擁下，從彰化端緩緩通過西螺大橋進到雲林西螺，場面震撼壯觀，但今年這樣的場景不一定看得到，全因西螺大橋封閉整修。

大甲媽鑾轎在萬人簇擁下從彰化通過西螺大橋進到雲林西螺。

施工人員：「在修路，應該會變通，走別條路代替吧。」

西螺大橋施工時間。

彰化縣政府公告西螺大橋因鋼構補強和路面整修，從2025年12月1號起全線封閉施工到2027年初，這一封就是一整年，消息一出香客們議論紛紛沒橋走怎麼辦。

民眾：「涉水嗎？沒有走過，可能到時候可能搞不好我會想試試看。」

民眾表達意見。

民眾：「走別的大橋應該是可以啦，而且又不是長久都封閉。」

其他遶境路線圖。

現在網路出現三種版本，有人建議乾脆恢復古香路，跟著媽祖一起「潦溪」涉水過河或走溪洲大橋替代道，更有一說與負責施工的單位商量，在安全的情況下讓鑾轎通過。

西螺鎮長廖秋萍出面說明。

西螺鎮長廖秋萍：「如果說不影響到工程的話，當然是希望從西螺大橋這邊，就是那幾天讓我們的大甲媽可以從西螺大橋。」

西螺福興宮董事長楊文鐘出面說明。

西螺福興宮董事長楊文鐘：「潦溪，我們說實話應該是不太可能，如果沒辦法的話就走我們溪州大橋，但是大甲鎮瀾宮和福興宮，大家一起努力看看。」

大甲鎮瀾實際到場場勘並規劃路線，以安全為第一考量。

大甲鎮瀾宮態度慎重，廟方表示會著手規畫替代道路，實際到現場場勘並與沿線宮廟商量，絕對以「安全」為第一考量，究竟還會再次出現震撼的「萬人潦溪」奇景嗎？答案得等元宵節晚間擲筊後由媽祖婆親自拍板定案。

